Volley: Trento affonda in casa Monza 3-1

23/03/2019

La Itas Trentino supera in casa la Vero Volley Monza 3-1 e per l’ottava volta negli ultimi dieci campionati chiude la propria regular season sul podio della SuperLega. Dopo un primo set vinto (25-17) Trento si fa recuperare nel secondo (23-25) per poi imporsi nel terzo (25-20) e nel quarto (25-18). In serie A1 femminile Scandicci cade nettamente a Bergamo 3-0 e perde quasi ogni speranza di potere raggiungere il secondo posto; Busto Arsizio stende Casalmaggiore 3-1.



SUPERLEGA

Quinta vittoria consecutiva per la Itas Trentino Volley che, nell’ultima giornata della Superlega, piega tra le mura amiche il Vero Monza per 3-1 (25-17, 23-25, 25-20, 25-18). La formazione dolomitica domina il primo set, ma si fa raggiungere in un’avvincente seconda frazione di partita che viene aggiudicata dai brianzoli per 25-23. Nel terzo set Monza fa di tutto per rendere la vita difficile a Trento; i padroni di casa, però, riescono a imporsi a testa alta 25-20 nonostante qualche sofferenza di troppo, per poi raggiungere l’importantissima vittoria per 3-1. Con questo successo, infatti, la formazione di Angelo Lorenzetti ipoteca il secondo posto al termine della stagione regolare dietro a Perugia, qualunque risultato otterrà domenica pomeriggio la Lube Civitanova in casa contro la Tonno Callipo. Con stasera termina quindi la regular season per entrambe le formazioni, che ora potranno concentrarsi sugli imminenti playoff della SuperLega.



A1 FEMMINILE

Brutta sconfitta di Scandicci che perde nettamente a Bergamo con un secco 3-0 a favore della formazione lombarda. Partita dominata dai padroni di casa, che si impongono 25-22, 28-26, 25-16. Con questo risultato la squadra toscana deve ormai rassegnarsi al fatto di non potere riuscire ad arrivare alla seconda posizione occupata da Novara e ora deve guardarsi alle spalle, mentre Bergamo può avere un piccolissimo barlume di speranza di potere accedere ai playoff. Vittoria casalinga anche per Busto Arsizio, che si sbarazza 3-1 di Casalmaggiore e si prende il quarto posto. Finisce 25-21 il primo set, mentre il secondo si allunga ai vantaggi addirittura fino al 32-30 a favore degli ospiti. I varesotti non ci stanno e reagiscono benissimo, reagendo colpo su colpo agli attacchi dei cremaschi, che vengono superati 25-23 nel terzo set. L’ultima frazione di gara vede poi Busto andare agevolmente sul 25-16 per siglare il definitivo 3-1.