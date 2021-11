Volley, Trentino stende Civitanova, Monza ok

VOLLEY

Itas rimane a punteggio pieno battendo la Lube 3-1. Tra le donne, Scandicci vince al tie break con Busto Arsizio e Novara continua a correre

Trentino si conferma una macinavittorie nella Superlega maschile di volley. Nella terza giornata, l’Itas batte Civitanova 3-1 e rimane a punteggio pieno. Tra gli uomini, successi anche per Cisterna (3-1 a Verona), Padova (al tie break con Ravenna) e Monza (3-0 con Taranto). Tra le donne Novara ottiene la sua quarta vittoria contro Perugia, Scandicci sconfigge Busto al quinto. Vittorie anche per Bergamo e Cuneo contro Casalmaggiore e Vallefoglia.

SUPERLEGA UOMINI

VERONA – CISTERNA 1-3 (20-25; 27-29; 25-19; 21-25)

La Top Volley Cisterna trova la sua prima vittoria in campionato, vincendo 3-1 a Verona. I laziali partono meglio e si aggiudicano il primo parziale 25-20, nonostante un buon Mozic negli scaligeri. Il secondo set si gioca punto a punto fino al finale, ma Cisterna ha la mano più salda e riesce a chiudere 29-27. Il Verona si rialza nel terzo set, anche approfittando dei tanti errori degli avversari, e se lo aggiudica 25-19. La squadra di Latina recupera smalto nel quarto parziale e allunga fino al 25-21, che vale il primo successo stagionale. Sugli scudi Zingel, 11 punti, e Maar, 15, ma il vero mattatore è Szwarc, a 22. A Verona, che resta a secco di punti, non bastano i 29 di Mozic.

ITAS TRENTINO – CUCINE LUBE CIVITANOVA 3-1 (25-16; 21-25; 25-11; 26-24)

L’Itas Trentino continua a macinare vittorie. Dopo la Supercoppa e le prime due di campionato, la squadra di Lorenzetti batte Civitanova (priva di Zaytsev e Juantorena) 3-1 e si conferma tra le grandi forze del campionato. I padroni di casa partono subito con l’atteggiamento giusto e conducono per tutto il primo set, chiudendo 25-16. La reazione di Civitanova si vede nel parziale successivo, spinta da Simon, Lucarelli e Yant. La Lube pareggia quindi i conti con un 25-21 abbastanza comodo e mai davvero in discussione. Il terzo set è un assolo di Itas, che chiude 25-11 contro una Civitanova praticamente rimasta in panchina con la testa. Il quarto parziale, vive di grande equilibrio: Trentino va avanti 20-18, subisce tre punti consecutivi e scrive la parola fine ai vantaggi con Kaziyski. Itas è ancora a punteggio pieno, con i 21 punti di Michieletto e i 17 di Kaziyski. I marchigiani subiscono il secondo ko consecutivo e rimangono a 3 in classifica.

KIOENE PADOVA – CONSAR MCR RAVENNA 3-2 (25-14; 23-25; 25-18; 21-25; 15-8)

Seconda vittoria per Padova, che costringe Ravenna alla terza sconfitta vincendo 15-8 il tie-break. I veneti iniziano dominando il primo set 25-14, maturato fin dai primi punti dell’incontro. Il secondo si gioca punto a punto a lungo, fin quando gli ospiti trovano il +3 sul proprio servizio e chiudono sul 25-23. Padova riprende a macinare punti e si aggiudica il terzo parziale 25-18, ma fatica a ripetersi nel successivo, soprattutto a causa di un passaggio a vuoto nella fase centrale, e cede 25-21. Nel tie break i veneti non lasciano scampo e segnano i primi quattro punti, per poi allungare fino all’11-4 e al 15-8 finale. Ravenna prende il primo punto del suo campionato, Padova sale a 5 nella serata da 23 punti di Weber.

VERO VOLLEY MONZA – GIOIELLA PRISMA TARANTO 3-0 (25-18; 25-23; 25-18)

Il Monza conferma il buon avvio di stagione con la sua seconda vittoria, 3-0 contro Taranto. La Vero Volley comanda a partire dal 3 pari nel primo parziale, andando sul 7-4. Taranto reagisce e si riavvicina fino all’11-10 e poi 17-16, ma a quel punto i lombardi inanellano una serie di punti che permette loro di vincere il primo parziale 25-18. Il secondo set presenta il maggiore equilibrio e vede anche i pugliesi andare sul +4, sul 10-6. I brianzoli reagiscono e pareggiano, per poi giocare punto a punto e portare a casa il secondo parziale 25-23. Nel successivo la Vero Volley domina fin dai primi punti e conclude la pratica 25-18. i lombardi salgono a 7, i pugliesi restano fermi a 3.

SUPERLEGA DONNE

IGOR GORGONZOLA NOVARA – BARTOCCINI FORTINFISSI PERUGIA 3-0 (25-22; 25-22; 25-15)

Quarta vittoria in cinque partite di campionato per Novara, che stende Perugia con un 3-0 mai davvero in discussione. Le piemontesi in realtà non hanno un avvio facilissimo e vanno sotto 10-5 nel primo parziale, in difficoltà contro il muro avversario. Da quel momento inizia la rimonta, completata sul 19 pari, prima di aggiudicarsi il primo set 25-22. Il secondo parziale termina con un punteggio fotocopia, a seguito di uno sviluppo completamente diverso, con Igor Gorgonzola avanti dal 9 pari in poi. Nel terzo parziale Perugia si disunisce e nella fase decisiva della partita non mette mai in difficoltà le avversaria, capitombolando 25-15. I 19 punti di Karakurt lanciano Novara a 11 punti, Perugia resta a 3.

UNET E-WORK BUSTO ARSIZIO – SAVINO DEL BENE SCANDICCI 2-3 (21-25; 25-23; 25-16; 18-25; 12-15)

Scandicci espugna il Palasport di Busto Arsizio al tie break. La Savino del Bene vince la sfida d’alta classifica, partendo bene fin dal primo parziale, in cui sfrutta gli errori altrui per andare avanti 17-11. La rimonta abbozzata da Busto Arsizio non basta e il primo set scivola via 25-21. Le lombarde hanno il pregio di non mollare nel momento più difficile del secondo parziale e di vincerlo con il 25-23 in cui c’è molto della leadership di Poulter e Bosetti. Sull’onda dell’entusiasmo, Unet e-work domina il terzo parziale 25-16 e si porta avanti. Scandicci reagisce e va subito avanti nel successivo, allungando dal 10 pari in poi fino al 25-18. Nel tie break decisivo Scandicci trova tre punti consecutivi e chiude 15-12 con il muro di Malinov. Con questa vittoria, Savino del Bene va a 11, un punto in più di Busto Arsizio.

VBC TRASPORTI PESANTI CASALMAGGIORE – BERGAMO 0-3 (20-25; 15-25; 22-25)

Ci sta prendendo gusto Bergamo, che trova la seconda vittoria consecutiva con il 3-0 sul campo di Casalmaggiore, in cui si sente l’assenza di Rahimova. Match poco combattuto nei primi due parziali: le orobiche controllano il primo, con qualche punto pesante di Malual, per vincerlo 25-20, e dilagano nel secondo, 25-15. Soltanto il terzo set ha un certo equilibrio e vede Casalmaggiore portarsi avanti 19-16, ma la reazione di Bergamo è veemente e porta al pareggio 21-21. Nel finale l’inerzia è ormai per le ospite, che vanno 25-22. Per le orobiche è il secondo successo in campionato, a sei punti proprio come Casalmaggiore.

BOSCA S. BERNARDO CUNEO – MEGABOX ONDULATI DEL SAVIO VALLEFOGLIA 3-0 (25-21; 25-18; 25-23)

Cuneo trova la sua prima vittoria da tre punti in campionato, battendo Vallefoglia 3-0. Le piemontesi controllano i primi due parziali, con una prestazione notevole di Kuznetsova (16 punti) che permette di conquistare 25-21 e 25-18 i due set d’apertura. L’unica vera lotta si svolge nel terzo set, in cui Vallefoglia va avanti 3-1 e cerca di allungare il più possibile la partita, trascinata da Kosheleva, che chiuderà con 17 punti. Gicquel firma il punto del 25-23 finale e regala a Cuneo il primo successo stagionale senza passare dal tie break. Vallefoglia diventa quindi fanalino di coda del campionato, a tre punti.