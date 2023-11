Volley: tonfo della Lube a Milano, Conegliano si prende la vetta in A1

VOLLEY

Civitanova travolta 3-0 in casa dell’Allianz, nel femminile la Imoco approfitta della sconfitta di Novara

© lube civitanova Nella quarta giornata di Superlega maschile di volley cade la Lube Civitanova, sconfitta con un netto 3-0 sul campo dell’Allianz Milano (25-21, 27-25, 25-21). Tutto facile invece per la Vero Volley Monza, che stende 3-0 Taranto e si porta al comando della classifica (quinto turno già giocato). In A1 femminile sorride Conegliano, che batte 3-0 Firenze (25-15, 25-21, 25-17) e va al comando, approfittando della sconfitta di Novara contro Milano.

SUPERLEGA MASCHILE

Grande sorpresa nel quarto turno di Superlega maschile, con Civitanova che esce sconfitta dalla sfida con Milano: l’Allianz trionfa 3-0, con il punteggio di 25-21, 27-25, 25-21. La Lube sembra crederci veramente soltanto nella fase calda del secondo set, perso comunque ai vantaggi. Sorride invece Monza, che con lo stesso risultato travolge Taranto (25-14, 25-10, 25-17). La Vero Volley vola di nuovo in testa alla classifica, a dodici punti, considerando però che il quinto turno contro Verona è già stato giocato in anticipo. Proprio Verona vince in trasferta a Catania, con un netto 3-0 in una gara tutt’altro che facile (25-23, 25-22, 25-21). Perugia riesce ad imporsi in casa in rimonta contro la Valsa Group Modena (14-25, 25-18, 25-20, 25-18), dopo un primo set regalato, mentre serve il tie-break a Padova per superare 3-2 la Cisterna Volley (25-23, 25-21, 23-25, 23-25, 15-12).



SERIE A1 FEMMINILE

Nella settima giornata del campionato femminile cade Novara, sconfitta in casa per 3-1 per mano di Milano: la Igor va sotto nel primo set (25-16), recupera nel secondo (23-25) e poi si arrende nei due parziali successivi (25-23, 25-21). Grazie alla sconfitta delle piemontesi Conegliano si prende la leadership della classifica, agganciando a 18 punti proprio Novara ma con una partita in meno da giocare (contro Roma). La Imoco spazza via Il Bisonte Firenze con un secco 3-0, con il punteggio di 25-15, 25-21 e 25-17. Grande prova di Scandicci, che supera 3-0 Vallefoglia (25-23, 25-14, 25-21), e Pinerolo, che batte Roma in casa sempre per 3-0 (25-23, 25-21, 25-20). Nelle retrovie della classifica colpo in trasferta di Busto Arsizio, 3-1 in casa di Casalmaggiore.