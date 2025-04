Volley, Superlega: Trento chiude la serie contro Piacenza in gara-3, è finale

L'Itas Trentino è la prima finalista della Superlega di volley e aspetta la vincente di Perugia-Civitanova. La Gas Sales Bluenergy Piacenza non riesce ad aprire i giochi in gara-3, nonostante la vittoria nel secondo set: finisce 3-1 per Trento (25-21, 22-25, 25-19, 25-18). Nel primo parziale scattano meglio gli emiliani, che volano sul 16-11, ma si fanno rimontare e sorpassare da Lavia (18-17): è proprio lui a firmare il 25-21 che chiude i giochi. Il secondo set è quello della riscossa di Piacenza, che rimonta lo svantaggio e pareggia i conti con Mandiraci (25-22). Non c'è storia però nei successivi parziali, che consegnano la finale all'Itas. Trento vola subito sul 17-14 nel terzo set e allunga, chiudendo sul +6 con un sontuoso Michieletto (25-19): l'azzurro sarà l'Mvp e il top-scorer della sfida, con 24 punti. Ancor più indirizzato il quarto e decisivo parziale, che vede Trento andare subito sul 7-1 e mantenere un ampio vantaggio. Piacenza non va oltre il -6 e si arrende definitivamente sul 25-18, col punto vincente di Rychlicki. Quest'ultimo è il secondo violino con 18 punti, mentre la Gas Sales Bluenergy non va oltre i 15 punti di Romanò. Esulta Trento, che aspetta la vincente del duello tra Perugia e Civitanova: domenica gara-4, che potrebbe consegnare la finalissima agli umbri (ora sul 2-1).