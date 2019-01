Volley, SuperLega: Trento, 3-0 a Perugia e sorpasso in testa

05/01/2019

Sorpasso in vetta alla classifica della SuperLega, dove Trento si insedia al termine di una grandissima prova contro i campioni d’Italia di Perugia. Gli ospiti pagano i troppi errori al servizio e le prove opache di Lanza – al suo ritorno in Trentino – e Atanasijevic, eccessivamente discontinuo. Se nel primo set, comunque a marchio Itas, l’equilibrio non è mai stato veramente incrinato, è nel secondo parziale che i padroni di casa impongono il proprio ritmo. Non è un caso che Lorenzo Bernardi, al suo ritorno nella città natale, perda la pazienza prendendosi un giallo per ritardo nel gioco dopo una discutibile decisione arbitrale. Non poteva, d’altronde, il solo Leon, solito fenomeno con 15 punti, portare la croce di una squadra scopertasi fragile col passare dei minuti. Troppo l’entusiasmo atletico e psicologico dei ragazzi di Lorenzetti, trascinati da un Kovacevic in forma splendida risultato poi MVP con 17 punti, al quale si sono affiancati Vettori e Giannelli, con quest’ultimo che vince alla lunga il faccia a faccia con De Cecco. Bernardi dovrà ripartire dalla determinazione che la Sir ha mostrato nel finale, in una lunga corsa punto a punto nel terzo set e dal rientro in campo di Ricci dopo l’infortunio. La classifica, intanto, ha una nuova capolista, in una regular season che promette di regalare grandi emozioni anche nel girone di ritorno.