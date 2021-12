Volley, SuperLega: Perugia vola in vetta, Novara avvicina Conegliano nel campionato femminile  

VOLLEY

La Sir Safety batte 3-1 Monza e stacca la Lube Civitanova. L'Igor Gorgonzola batte 3-0 Trentino e sale alle spalle dell'Imoco Volley

Nella dodicesima giornata della SuperLega di volley maschile, la Sir Safety Perugia stende 3-1 la Vero Volley Monza e sale in vetta a 31 punti, a +3 sulla Lube Civitanova. Vincono anche Modena e Cisterna, che superano Taranto (3-1) e Ravenna (3-0). Nella Serie A1 femminile, sorride Novara, che travolge 3-0 Trentino e si conferma seconda dietro Conegliano; successi per Busto Arsizio, Chieri e Cuneo, che travolgono Roma, Casalmaggiore e Bergamo.

SUPERLEGA MASCHILE

Con la quarta vittoria consecutiva, Perugia si prende la vetta della SuperLega maschile di volley battendo in quattro set Monza. L'avvio di gara del PalaBarton è tutto in favore della Sir Safety Conad, che con due poderosi parziali (25-14 e 25-18) si porta sul 2-0. La Vero Volley si ricompone e accorcia le distanze con il 25-22 del terzo set, ma al quarto è 25-20 per la nuova capolista, trascinata dai 22 punti di Leon Venero, con anche Anderson (14) sugli scudi.

Sorridono anche Modena e Cisterna: la Leo Shoes supera per 3-1 Taranto. Un successo che arriva in rimonta, visto che la Gioiella Prisma si aggiudica per 25-17 il primo set prima di cedere 27-25, 25-19, 25-16: decisivi i 21 punti messi a segno sia da Earvin Ngapeth che da Abdel-Aziz. La Top Volley, invece, travolge nettamente 3-0 Ravenna, stesa con tre parziali identici (25-16, 25-16, 25-16) in una serata in cui Dirlic realizza 16 punti, doppia cifra anche per Zingel (11) e Maar (10). L'unico a raggiungere quota 10 nella Consar RCM è Vukasinovic (10). Cisterna sale così a 13 punti e sorride dopo tre ko di fila.

SERIE A1 FEMMINILE

Alle spalle di Conegliano nella Serie A1 si conferma Novara: l'Igor Gorgonzola travolge senza alcun tipo di discussione Trentino, in un match mai davvero in equilibrio. A spiegare al meglio il successo delle piemontesi sono i tre parziali: 25-16, 25-19, 25-13. Serata più che positiva per Karakurt, che realizza 12 punti, e per Cristina Chirichella, a quota 11, con anche Daalderop (10) in doppia cifra. Solo Nizetich e Rivero (10) tengono invece il ritmo di Novara per la Delta Despar: l'Igor Gorgonzola sale così a 28 punti, a -3 da Conegliano e con una partita in meno rispetto all'Imoco Volley.

Sorridono in tre set anche Busto Arsizio, Chieri e Cuneo. L'Unet E-Work batte 3-0 Roma: 25-22, 25-17, 25-23 i parziali di un match piuttosto equilibrato nel quale spiccano i 15 punti di Camilla Mingardi e Alexa Gray tra le file delle padroni di casa, mentre Hanna Klimets, top scorer a quota 17, non riesce a tenere in gioco l'Acqua & Sapone. Busto Arsizio sale a 23 punti e aggancia Scandicci al terzo posto conservando il punto di vantaggio su Chieri, che travolge invece 3-0 Casalmaggiore: 25-21, 25-16, 25-22 in una serata in cui va tutto bene alla Reale Mutua Fenera, che si gode i 18 punti di Francesca Villani e i 16 di Grobelna. L'unica in doppia cifra tra le fila della Vbc Trasporti Pesanti è invece Yana Shcherban, a quota 13. Infine, 3-0 anche per Cuneo su Bergamo: 25-19, 25-21, 25-19, con la Bosca San Bernardo che vince grazie ai 15 punti di Lucille e i 12 di Kuznetsova, con Federica Squarcini a 11. Ana Paula Borgo (13), non riesce invece a salvare le bergamasche, all'ottavo ko in campionato: Cuneo, invece, ottiene il suo quarto successo.