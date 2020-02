Volley, Superlega: Monza supera Piacenza 3-1 nel posticipo

VOLLEY SUPERLEGA

Nel posticipo della 19esima giornata di SuperLega la Vero Volley Monza supera la Gas Sales Piacenza 25-23 25-27 31-29 25-23 alla Candy Arena di Monza. Importante per gli uomini di Fabio Soli vincere questo scontro diretto contro i rivali in ottica playoff, seconda vittoria di fila tra le mura amiche. Grande equilibrio in ogni set giocato, ma nei punti decisivi Kurek e compagni non si scompongono e si aggiudicano il match.

Nel posticipo della sesta giornata di ritorno della SuperLega 2019/20 alla Candy Arena i padroni di casa della Vero Volley Monza vincono 3-1 contro la Gas Sales Piacenza, 25-23 25-27 31-29 25-23 il punteggio dei quattro set disputati. Nel primo set inizia forte lo schiacciatore polacco del Monza Kurek, al secondo posto nella classifica dei migliori realizzatori della stagione. La sfida è equilibrata e i padroni di casa riescono a spuntarla solo nel finale. Nella parte centrale del secondo set sale di colpi Kurek che guida l’attacco dei suoi. Nella parte conclusiva della seconda frazione di gioco la partita è combattuta, il polacco segna il punto del 21 pari, l’errore di Louati al servizio lascia le squadre sul 22 pari, poi Kurek sbaglia al servizio ma lo stesso succede agli avversari ed è 25 pari. Sbaglia anche Dzavoronok e chiude una gran palla di Berger dopo un ottimo servizio di Kooy, 27-25 per Piacenza che si porta sull’1-1. Nel terzo set il centrale Stankovic e lo schiacciatore Berger fanno la differenza per Piacenza nei momenti importanti. L’ace di Berger regala agli ospiti sul 20-16, l’ace di Yosifov però riporta Monza a -2 e spinge Gardini a chiamare timeout. Bei diagonali di Dzavoronok e Kooy, Nelli mura Kurek per la parità a 27. Lo stesso Nelli sbaglia la battuta nel momento decisivo, Galassi mura Kooy ed è 31-29 e 2-1 per i padroni di casa. Nel quarto set nonostante gli sforzi di un monumentale Nelli è Kurek a decidere la sfida schiacciando sulle mani del muro, 25-23 e 3-1 definitivo per Monza. Vittoria importante per la formazione guidata da Fabio Soli, determinata a rimanere incollata al treno playoff dopo lo stop fuori casa contro Ravenna. I monzesi si prendono la seconda vittoria di fila tra le mura amiche dopo quella con Latina. Una vittoria che regala punti ma soprattutto morale in vista delle prossime partite contro avversari temibili.