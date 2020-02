Volley, Superlega: Civitanova si scatena contro Verona, finisce 3-0 all’Eurosuole Forum

Ennesima vittoria per Civitanova, che strapazza in casa Verona con un secco 25-8, 25-14, 25-19. La Lube consolida il primo posto in Superlega, mentre alle sue spalle Perugia riesce a tenerle il passo vincendo 25-23, 19-25, 25-20, 25-21 tra le mura amiche contro Padova. Quinto successo consecutivo per Modena, sempre terzo dopo il 25-23, 26-28, 25-13, 25-20 a Cisterna di Latina. Trento passa a Piacenza e stacca in classifica Milano in quarta posizione.