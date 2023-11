Volley: Novara vince ancora, Conegliano piega Scandicci

volley donne

Dopo la vittoria in Supercoppa, l’Imoco si conferma per 1-3 sulla Savino Del Bene, mentre l’Igor Gorgonzola regola 3-0 Trentino. Ok anche Milano, altro ko per Casalmaggiore

© agilvolley.it La quinta giornata della Serie A1 di volley femminile sorride ancora a Novara, che fa cinque su cinque grazie al 3-0 all’Itas Trentino. Conegliano non si ferma e dopo la Supercoppa vince anche contro Scandicci in quattro set (32 punti per Haak), mentre Milano regola 1-3 Bergamo con una Paola Egonu “part-time”. Cade ancora Casalmaggiore (0-3 con Cuneo), vincono Firenze (3-2 con Roma), Pinerolo (3-1 con Busto) e Chieri (ko Vallefoglia).

Conegliano continua il suo ottimo momento e supera anche Scandicci in quattro set: è 24-26, 25-27, 25-23, 20-25 al Palazzo Wanny con una super prestazione di Haak, determinante con 32 punti finali. La Savino Del Bene senza l’apporto di Antropova se la gioca fino in fondo trascinata da Herbots (17) e Zhu (16), ma è costretta ad arrendersi alle campionesse, rimpiangendo anche il set point non sfruttato nel primo periodo. Novara cala il pokerissimo: arriva il successo anche contro l’Itas Trentino con il punteggio di 25-23, 25-19, 25-20. Il turning point della partita è già sostanzialmente il primo parziale, deciso dalle ospiti a suon di errori dopo il 20-21. Akimova (23 punti) risulta poi fondamentale nella costruzione dei vantaggi dei set successivi, consolidando il vantaggio e di fatto la vittoria numero cinque dell’Igor Gorgonzola in questo avvio di A1.

Bene anche l’Allianz Vero Volley Milano, che regola Bergamo 23-25, 22-25, 25-20, 18-25 e riprende il proprio cammino dopo la sconfitta in Supercoppa. Paola Egonu viene gestita e centellinata nella sfida odierna, che le compagne riescono ad orientare nei primi due set e chiudono con il suo contributo al quarto parziale. 11 punti per Daalderop, Bajema, Rettke ed Heyrman, mentre tra le bergamasche sono 18 per Davyskbika.

Sorride ancora Firenze, che supera Roma 3-2 trascinata da Lina Alsmeier (26 punti) ed Ishikawa con 21. Termina 25-22, 25-27, 25-23, 22-25, 15-12 una partita giocata punto su punto dalle due compagini, con le capitoline a cui non basta una Celeste Plak da 21 punti, decisiva nei due set vinti. Terzo successo consecutivo per le toscane, che si portano così a 9 punti in classifica, quattro in più delle avversarie odierne. Continua il momento no di Casalmaggiore, che cade in casa contro Cuneo per 0-3 e resta a quota una vittoria in cinque partite disputate. Il 24-26, 16-25, 19-25 viene costruito nel finale di primo parziale da Adelusi e Stigrot (top scorer con 18 punti), poi la strada diventa in discesa per le piemontesi che chiudono senza troppi patemi l’incontro.

Vallefoglia cade 1-3 nella sfida contro Chieri: si chiude 22-25, 25-18, 22-25, 23-25 la sfida tra le due formazioni, con la squadra di casa che non riesce ad incidere nei momenti cruciali dell’incontro nonostante i 30 punti di Camilla Mingardi e i 17 di Aleksic. Grobelna (18) e Skinner (14) riescono ad orientare i finali dei set vinti, spostando di fatto gli equilibri di un match che conta la differenza di un solo punto nel computo finale (92-93). Pinerolo rimonta Busto Arsizio e vince 3-1: termina 23-25, 25-17, 25-21, 25-19 tra le due formazioni, con le ottime prestazioni di Nemeth (17 punti) ed Ungureanu (14), che permettono alla squadra di casa di superare la squadra lombarda, che resta ad un punto