Volley, Serie A1 donne: Conegliano travolge Milano in gara-2 e si avvicina al titolo

Non c'è storia all'Unipol Forum, dove la Prosecco Doc Imoco Conegliano fornisce un'altra lezione alle rivali per lo scudetto. La Numia Vero Volley Milano si aggrappa a Egonu, ma i suoi 19 punti non bastano per rendere equilibrata gara-2 della finalissima: dopo il 3-1 in casa, le venete vincono 3-0 di fronte al pubblico rivale con Gabi (19) e Haak (17) sugli scudi. Martedì il match-point per l'Imoco, che può vincere il settimo titolo di fila.



Prosegue il nettissimo dominio di Conegliano nella finale-scudetto della Serie A1 di volley donne: 3-0 sulla Numia Vero Volley Milano (25-22, 25-20, 25-18) e le venete volano sul 2-0. Equilibratissimo il primo parziale, con Egonu molto ispirata e la formazione meneghina che vola sul 13-11, prima di subire la rimona delle rivali: Conegliano decolla con Gabi e Haak, chiudendo sul 25-22. Il copione si ripete nel secondo parziale e, qui, la rimonta è ancora più forte e vibrante: dal +5 di Milano (11-6) al pari di Chirichella e all'allungo delle venete. Conegliano si prende il secondo set col punteggio di 25-20 e spegne definitivamente le rivali, che non sembrano esserci nel terzo parziale. Spentissima Egonu e le milanesi faticano, scivolando addirittura sul -9 (23-14). Qui c'è una reazione d'orgoglio orchestrata da Orro (23-17), prima della chiusura definitiva: Fahr e Haak spengono l'impeto rivale, è 3-0 con un ultimo set da 25-18. Sorride dunque Conegliano, che "vede" il settimo titolo consecutivo e l'ottavo nella sua storia. Martedì 22 aprile il primo match-point per lo scudetto, di fronte al pubblico dell'Imoco: Gabi l'Mvp con 19 punti, seguita da Haak (17). Alla Vero Volley non bastano i 19 punti di una discontinua Egonu.