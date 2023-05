Volley, finale femminile Scudetto: Conegliano è ancora campione d'Italia

VOLLEY

L'Imoco vince gara-5 in casa in quattro set e batte Milano: è il quinto titolo consecutivo

© ipp Conegliano si conferma campione d'Italia nella Serie A1 femminile di volley: l'Imoco si aggiudica la decisiva gara-5 in casa, imponendosi in quattro set e in rimonta. Battuta Milano: 23-25, 26-24, 25-17, 25-21 i parziali del successo della formazione di Daniele Santarelli, che conquista così il quinto titolo consecutivo. Chiude comunque tra gli applausi la Vero Volley, capace di battere per due volte nella serie le più forti.

Ancora Conegliano: si conferma la legge dell'Imoco Volley, che vince l'ennesimo scudetto ma lo fa non senza sofferenza, in gara-5 come per tutta la serie. Nella sfida del Palaverde che vale una stagione contro Milano, inoltre, è la Vero Volley a passare in vantaggio con un primo set sorprendente in avvio. Le padrone di casa inseguono sempre e, alla fine, è 25-23 per le lombarde, e il secondo parziale che vale il pareggio si decide soltanto ai vantaggi (26-24). Milano sogna la doppia fuga, ma alla fine è 1-1. Il secondo set si rivela un momento di svolta, ma di certo non per Milano. Conegliano, infatti, domina i due successivi parziali: 25-17 il terzo, 25-21 il quarto. E non inganni il risultato dell'ultima parte di gara: Conegliano sbaglia ben sei match point prima di far esplodere il Palaverde e vincere il quinto scudetto consecutivo.

Alexa Gray è indiscutibilmente l'Mvp di gara-5, visto che mette a referto 25 punti vincendo, di fatto, un set da sola. Stesso numero di punti per Isabelle Haak, mentre sono 12 per Sara Fahr. Per Milano finisce tra gli applausi ma anche tra le lacrime: quelle di Jordan Thompson, protagonista della sua squadra con addirittura 32 punti, mentre sono 9 per Raphaela Folie e Jordan Larson. Solo 4, invece, per Myriam Sylla. La Vero Volley sfiora l'impresa, ma si conferma la legge dell'Imoco Conegliano, campione d'Italia per la sesta volta nella sua storia.