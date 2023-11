Volley: rivincita Civitanova su Perugia, Conegliano batte ancora Milano

VOLLEY

In Superlega la Lube vince 3-2 con gli umbri (annullati 7 match point) e vendica il ko in finale di mercoledì. L’Imoco replica l’1-3 della Supercoppa e fa cinque su cinque in A1, ok anche Novara

SUPERLEGA - VOLLEY MASCHILE

Civitanova e Perugia si incontrano nuovamente dopo la Supercoppa. Parte forte la formazione di Lorenzetti, che apre il match con un 20-25 di livello e un ottimo parziale di Flavio e Zaytsev, poi la Lube ha la meglio nell’infinito secondo periodo, chiuso sul 35-33 grazie ad un super Lagumdzija, che poi si ripete nel più agevole terzo set vinto 25-21 dai padroni di casa. Ben Tara non è da meno ed è protagonista nel 16-25 degli umbri che manda anche questa sfida al quinto: la sfida è epica, con la Lube che sembra poterla chiudere sul 13-11, viene rimontata e dopo aver annullato il settimo match point completa la propria rivincita grazie al 22-20 finale. Monumentale prestazione di Lagumdzija, che sfonda quota 30 punti e ha la meglio su Ben Tara, anche lui protagonista assoluto (28). Il team di Blengini sale a 5 punti, due in meno della Sir. La Gas Sales Bluenergy Piacenza fa tre su tre e supera anche Catania grazie al 25-17, 33-31, 25-17 di oggi. L’avvio della partita suggerisce una sfida a senso unico per i padroni di casa (con Gironi al posto dell’infortunato Romanò), che però si vedono complicare e non poco i piani nel secondo parziale, quando la formazione siciliana rischia di strappare l’1-1 grazie a molteplici palle set, ma alla fine è Ricardo Lucarelli (top scorer con 14 punti) a chiudere il sofferto e prolungato periodo e consegnare il 2-0 a Piacenza, che poi manda i titoli di coda nel 24-17 finale. Stesso record per l’Itas Trentino (che ha però due punti in meno), che torna da Verona con un netto 18-25, 17-25, 15-25 che rispecchia l’andamento del “derby dell’Adige”. 15 punti per Michieletto, 10 per Lavia e un decisivo Kozamernik che riesce a fare sempre male nei momenti cruciali. Festeggia la Vero Volley Monza, che regola in tre set Modena con un triplo 19-25 e trova la seconda vittoria in tre incontri di Superlega. Gli emiliani non entrano mai fino in fondo in partita, trovando una situazione di equilibrio sostanzialmente solo in avvio di partita per poi cedere ai brianzoli, trascinati dalle prestazioni di Szwarc (18 punti), Takahashi (13) e Maar. Prima gioia stagionale per Padova, che supera al tie-break Taranto (sconfitto nuovamente con questo risultato) ed ottiene due punti importanti. Termina 22-25, 25-16, 25-20, 18-25, 16-18 il match, con il muro di Garcia Fernandez che chiude una partita dall’esito incerto fino alla fine. Grandissima prestazione di Gardini e Desmet, che totalizzano 32 punti a testa, così come Filippo Lanza per Taranto, ma il top scorer dell’incontro è Miguel Gutierrez, autore della bellezza di 42 punti.



SERIE A1 - VOLLEY FEMMINILE

L’Imoco Conegliano si ripete contro l’Allianz Vero Volley Milano nella sesta giornata: termina 1-3 l’incontro del Mediolanum Forum tra le due formazioni, con le campionesse in carica che salgono così a cinque vittorie nei primi cinque match disputati in Serie A1, mentre la squadra lombarda trova il primo ko nella competizione. Non basta una Paola Egonu da 17 punti, che guida le compagne al 25-23 del primo parziale, prima di subire la rimonta avversaria firmata da Haak (18), Robinson-Cook (17) e Fahr (16) per i 18-25, 20-25 e 15-25 che orientano la sfida. Novara fa invece sei su sei, superando Cuneo in trasferta 18-25, 14-25, 22-25 e restando quindi a punteggio pieno: Akimova mette a referto 23 punti e Danesi 13. Le due sono assolute protagoniste del trionfo della Igor Gorgonzola, che costruisce molto bene il vantaggio dei primi due set e chiude definitivamente le speranze avversarie con grande cinismo sul finire del terzo. Ritrova il successo Casalmaggiore, che chiude in tre set a Firenze e festeggia per la seconda volta in stagione. 11-25, 21-25, 20-25 il punteggio, con Smarzek top scorer grazie ai suoi 16 punti e coadiuvata nell’operato da Manfredini (12), Edwards e Perinelli, che contribuiscono fin da subito alla definizione di una partita a senso unico. Prima vittoria per Busto Arsizio, che piega 3-0 Vallefoglia con un 25-18, 26-24, 25-17: marchigiani al terzo ko consecutivo. Bracchi (17 punti) e Frosini (12) riescono ad incidere nei momenti decisivi del match, mentre Dominika Giuliani è decisiva nel secondo set, quando sul 24-24 realizza i due punti che impediscono alle ospiti di rientrare in partita.