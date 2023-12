Volley: riscatto Novara, Scandicci ok al quinto. Modena vince a Catania

A1 DONNE E SUPERLEGA

Le toscane vengono riprese da Roma dal 2-0 e vincono al tie break, 3-0 per la Igor Gorgonzola. In Superlega Modena passa 3-2 a Catania

© web La decima giornata di Superlega si apre con la vittoria di Modena su Catania per 2-3 dopo un ultimo set giocato punto a punto fino al 13-15 finale. La dodicesima di Serie A1 di volley femminile vede il riscatto di Novara dopo due ko consecutivi, grazie ad un agevole 3-0 a Bergamo. Scandicci invece viene ripresa da Roma dal 2-0 ed è costretta a vincere al tie break (28 punti per Antropova), mentre Vallefoglia supera Casalmaggiore 3-0.

SUPERLEGA-VOLLEY MASCHILE

Sorride Modena, che riesce ad ottenere un sudato successo contro il fanalino di coda Catania dopo cinque set: percorso subito in salita per Juantorena e compagni, che chiudono il primo parziale sotto nel punteggio per 25-22, complice l'ottima condizione di Buchegger, che a fine partita conterà 26 punti a referto. La risposta arriva con un convincente 18-25, a cui succede però immediatamente il nuovo vantaggio dei padroni di casa al terzo set con il 25-19 che mette spalle al muro gli emiliani. Juantorena (18 punti), Sapozhkov e Rinaldi (19 per loro) salgono in cattedra e prima fissano il 2-2 con un deciso 20-25, poi decidono la partita in un tiratissimo tie break per il 13-15 finale. Modena sale così a 7-3 nel computo tra vittorie e sconfitte.

SERIE A1-VOLLEY FEMMINILE

Vittoria col brivido per Scandicci, che dopo essere andata nettamente avanti dopo i primi due set per 16-25, 14-25, si vede rimontare a Roma (trascinata da Rivero e Bici) 26-24, 25-21 ed è costretta al tie break per portare a casa un successo che vale solo due punti. Sono 28 i punti per Ekaterina Antropova, che risulta decisiva anche nel 7-15 finale con attacchi e muri puntuali. Diventano così dieci i successi in Serie A1 per la Savino Del Bene, che si trova a 29 punti, mentre Roma si trova ora a diciassette. Dopo due sconfitte consecutive in campionato torna al successo anche la Igor Gorgonzola Novara, che vince agevolmente a Bergamo con un netto 0-3. L'avvio di partita non è agevole però per la formazione ospite, che deve lottare punto su punto per ottenere il 23-25 che mette di fatto in discesa il confronto. Nel set successivo infatti la formazione piemontese apre un gap che arriva fino agli undici punti e culmina nel 15-25, mentre il terzo parziale viene deciso dal break di cinque punti nella fase centrale del periodo, che risulta decisivo in vista del 20-25 che termina il match e porta lo score in classifica di Novara sul 9-3. Top scorer Akimova con 16 punti a referto, segue Bonifacio con tredici.

Sorride infine anche Vallefoglia, che regola Casalmaggiore 25-15, 25-23, 25-21 e sale 5-7 nel computo tra vittorie e sconfitte stagionali, staccando ulteriormente gli ospiti che restano a quota due vittorie. Sono 15 punti per Camilla Mingardi e 14 per Aleksic, assistite da Gardini e Degradi nella vittoria casalinga, mai realmente in discussione nonostante un secondo set con le ospiti avanti anche di quattro punti e il terzo giocato invece punto a punto fino alle battute finali.