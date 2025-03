Volley, play-off: Civitanova cade in gara-1, Conegliano parte forte in A1

SERIE A1 FEMMINILE

Apre i play-off esattamente come aveva terminato la regular season Conegliano, che stende 3-0 Bergamo in scioltezza tra le mura casalinghe. La Imoco vince il primo set 25-18, raddoppia nel secondo con un secco 25-11 e archivia la pratica con il 25-16 che vale l’1-0 nella serie. Destino analogo anche per Milano, che dopo un primo parziale combattuto (25-22) con un doppio 25-16 vola sull’1-0 piegando 3-0 Vallefoglia in gara-1. Serve invece un set in più a Scandicci per regolare 3-1 Busto Arsizio: le toscane cadono nel secondo parziale 25-23 dopo aver dominato il primo (25-14), salvo poi tornare ad accelerare e chiudere con altri due set controllati: 25-14 e 25-17. Il quadro ora vede Conegliano, Milano, Scandicci e Novara sopra 1-0 rispettivamente contro Bergamo, Vallefoglia, Busto Arsizio e Chieri.