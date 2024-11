Volley: Piacenza cade a Civitanova con la Lube, ok Trento e Perugia

SUPERLEGA MASCHILE

La sorpresa di giornata nel settimo turno di Superlega è la prima sconfitta stagionale di Piacenza, che va ko a Civitanova contro la Lube con un secco 3-0. I marchigiani giocano una partita praticamente perfetta, replicando per tre volte il 25-20 che vale il successo per rilanciarsi in classifica. Ne approfittano Perugia, che vola in testa a 19 punti con il 3-0 sul campo di Taranto (25-18, 25-14, 31-29 per restare l’unica squadra ancora imbattuta), e Trento, che sale a quota 18 superando 3-1 Verona (20-25, 27-25, 25-20, 25-22). Ancora un ko per Monza, che combatte ma deve arrendersi 3-0 sul campo di Padova (25-23, 25-21, 25-21). Nelle parti più basse della classifica vittoria importantissima di Cisterna, che va sotto di due set ma poi ribalta tutto nel 3-2 in casa di Modena (26-28, 17-25, 25-20, 25-23, 15-11). Perugia (19), Trento (18) e Piacenza (17) sono ora racchiuse in testa in due punti, con Civitanova che segue più staccata a quota 13.