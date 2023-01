Volley: Perugia stende anche Padova, in A1 Conegliano batte Busto Arsizio

VOLLEY

Salgono ora a quindici le affermazioni della Air Safety, tra le donne Scandicci tiene il passo della capolista a Vallefoglia

© Twitter Sir Safety In Superlega maschile di Volley il Perugia fa quindici vittorie di fila con il 3-0 al Padova. Modena invece cade 3-1 contro Milano e scivola a -16. Trionfo del Monza a Civitanova (3-1), Nelle altre sfide, colpo del Cisterna che vince 3-2 con Trentino e di Siena a Piacenza (3-1). In A1 femminile Conegliano batte Busto Arsizio 3-1 e Scandicci fa 3-1 col Vallefoglia. Firenze la spunta 3-2 su Bergamo, la Vero Volley va ko contro Casalmaggiore.

SUPERLEGA MASCHILE

Ormai il Perugia non conosce altro che la vittoria. In Superlega maschile la Sir Safety batte infatti per 3-0 il Padova (25-22, 25-21, 25-21) e conquista il quindicesimo trionfo in altrettanti confronti stagionali nel massimo campionato italiano. La squadra di Andrea Anastasi ha poi un altro motivo per festeggiare, con la sconfitta del Modena che perde 3-1 a Milano (23-25, 30-28, 25-18, 25-21): ora i punti di vantaggio sono ben sedici. Cade anche la terza della classe, con Lube Civitanova che si deve arrendere a Monza: 3-1 con 25-22, 33-35, 20-25, 14-25 come parziali. Mentre nella serata si sono giocate due avvincenti sfide, con i tre punti per la Top Volley Cisterna contro Trento, che perde 3-1 (25-21, 25-22, 24-26-29-27), e con la vittoria di Siena su Piacenza al termine di un quarto set al cardiopalma (22-25, 25-17, 24-26, 31-33).

SERIE A1 FEMMINILE

Terza vittoria consecutiva di Conegliano, che liquida con un 3-1 Busto Arsizio (23-25, 25-18, 25-18, 25-21) e consolida il suo primato in Serie A1 femminile. Scandicci non demorde e batte in casa per 3-1 Vallefoglia (25-21, 19-25, 18-25, 19-25): il divario tra le due pretendenti rimane così di 3 punti. Brutto ko casalingo in cinque set della Vero Volley contro Casalmaggiore con i parziali di 17-25, 25-11, 22-25, 26-24, 10-15, mentre Firenze sconfigge 3-2 Bergamo (21-25, 25-20, 22-25, 25-19, 15-10).