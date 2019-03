Volley: Perugia affossa Ravenna, Trento soffre ma passa a Milano. Donne: Conegliano ipoteca la regular season

03/03/2019

Perugia consolida la prima posizione nella Superlega grazie al netto successo 3-0 sul campo di Ravenna. Trento rimane a -3 con la sofferta vittoria a Milano. Tiene il passo anche Civitanova che sbanca Latina. Modena perde in casa contro Monza e resta al quarto posto in coabitazione con la Powervolley. Padova batte Verona, Sora supera Vibo Valentia e si salva matematicamente. Tra le donne Conegliano ipoteca la conquista della regular season vincendo in casa 3-0 contro Scandicci.

Le tre corazzate non deludono e vincono da autentiche padrone nella 23esima giornata del massimo campionato italiano di volley maschile. Perugia surclassa Ravenna al Pala De Andrè (19-25, 23-25, 22-25) trascinata come sempre da Wilfredo Leon (20 punti, 2 aces) e da Aleksandar Atanasijevic (13, 2 aces); da annotare anche le 9 marcature di Filippo Lanza, mentre ai romagnoli non basta Kamil Rychlicki (13). Trento si impone nel big match contro Milano 1-3 (25-19, 19-25, 17-25, 23-25); i dolomitici perdono il primo set ma poi mettono il turbo e portano a casa un successo di assoluto spessore. I ragazzi di Andrea Giani partono a razzo (benissimo Nimir Abdel-Aziz con 18 punti e Stephen Maar con 16), ma gli uomini di Angelo Lorenzetti ribaltano la contesa spinti dalla regia di Simone Giannelli che aziona alla perfezione Luca Vettori (15), Uros Kovacevic (15, 4 aces, 3 muri) e Aaron Russell (19). Civitanova si sbarazza di Latina in trasferta (14-25, 15-25, 18-25) e rimane a quattro punti dalla capolista: 15 punti di Leal (4 aces), 12 di Osmany Juantorena e 10 di Tsvetan Sokolov (10) per rimanere in scia alle altre due big. Modena crolla al PalaPanini, perdendo la sesta partita delle ultime sette giocate, contro una scatenata Monza che si impone per 1-3 (22-25, 26-28, 25-20, 18-25) e che mette un sigillo sulla qualificazione ai playoff; gli emiliani rimangono sempre quarti a pari punti con Milano. Ivan Zaytsev risulta spento (11 punti). Tine Urnaut (17) e Bartosz Bednorz (10) non bastano per replicare all’indemoniato Paul Buchegger (20), a Donovan Dzavoronok (15) e agli 8 muri di Viktor Yosifov. Padova batte Verona per 3-0 nello scontro diretto per il sesto posto: 17 punti di Torres, 10 di Polo e 10 di Louati per aver la meglio su Kaziyski (11) e compagni. Ora gli scaligeri hanno solo due punti di vantaggio sulla Kioene. Sora festeggia invece la matematica salvezza imponendosi per 3-1 a Vibo Valentia (25 punti di Dusan Petkovic, 5 muri di Edoardo Caneschi) mentre i calabresi di Mohamed Al Hachdadi (19) devono ancora rinviare la festa visto che hanno cinque lunghezze di margine su Siena, battuta ieri da Castellana Grotte nell’anticipo.

A1 FEMMINILE

Conegliano mette una seria ipoteca sulla conquista della regular season della Serie A1 di volley femminile. Le venete, infatti, sconfiggono Scandicci, terza forza del campionato, con un netto 3-0 (25-20, 25-16, 25-19) nel big match della 22esima giornata e ora vantano sei punti di vantaggio su Novara, che ha dovuto osservare il turno di riposo. Miriam Sylla (13 punti), Kimberly Hill (12), Robin De Kruijf (11) e Raphaela Folia (4 muri) sono i motori principali dell’Imoco. Monza si riprende il quarto posto in classifica ai danni di Busto Arsizio, espugnando con un sonoro 3-0 il campo di Casalmaggiore, che resta sesto. Cuneo sconfigge Filottrano per 3-0 e consolida le probabilità di qualificazione ai playoff, mentre le marchigiane sembrano ormai destinate alla retrocessione. Le piemontesi hanno infatti cinque punti di distacco su Bergamo che, a sorpresa, perde in casa al tie-break contro la già retrocessa Chieri.