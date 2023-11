© IPA

Non è record, ma poco ci è mancato. Il secondo set di Igor Novara-Il Bisonte Firenze, anticipo della nona giornata di A1, è finito 44-42 per le padrone di casa: da quando esiste il rally point dopo il punto numero 25 è il terzo set più lungo della storia del volley di A1 femminile. Una maratona senza soste in ampio contrasto rispetto al primo parziale, vinto agevolmente dalle piemontesi per 25-16.