Volley: nemmeno Modena ferma Perugia, Milano demolisce Monza nel derby

03/02/2019

Perugia è implacabile. Lo ha scoperto a sue spese anche Modena, che sperava di accorciare sugli umbri nella sfida di altissima classifica del PalaPanini, raggiungendoli a quota 16 vittorie stagionali. E invece l'Azimut regge il colpo solo nel primo set, peraltro equilibratissimo, e poi crolla di schianto cedendo sotto i colpi della capolista per 3-1 (23-25, 25-18, 25-20, 25-21). Non basta nemmeno Ivan Zaytsev, che incappa in una giornata non al livello delle migliori della sua carriera, e la cavalcata di Perugia prosegue sotto i colpi di Atanasijevic e un Leon che in ricezione concede qualcosa, ma è implacabile quando il gioco si sposta in attacco. E per Modena i segnali non sono certo confortanti, in vista della finale di Coppa Italia che si terrà tra appena sei giorni.



Chi resiste alle spalle della Sir Safety è Trento, che regola per 3-0 la New Mater di Castellana Grotte senza troppi sforzi (25-18, 25-17, 25-20) e rimane a un punto dalla capolista. Stesso risultato (un rotondo 3-0, con il punteggio di 25-20, 25-21, 25-22) anche per la Lube Civitanova, che va a vincere a Veroli contro Sora e stacca Modena, e a sua volta si mantiene in piena lotta nelle posizioni altissime della classifica. Stupendo lo spettacolo offerto da Vibo Valentia e Latina, con la seconda che riesce a vincere per 3-1 dopo un quarto set da infarto, con la Tonno Callipo piegata dopo essersi portata sul 23-20. Il finale recita invece 25-20, 25-21, 20-25, 26-24.



Grandi emozioni, infine, alla Candy Arena di Monza per il derby tra il Vero Volley e la Revivre Axopower Milano: la vittoria va agli ospiti, che schiantano Monza in 3 set a 0. Il tabellino non lascia spazio a nessuna possibile replica (25-16, 25-21, 25-19), grazie anche a una prova maiuscola di Maar e Abdel Aziz.