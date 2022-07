Volley, Nations League: niente podio per l'Italia, la Polonia domina  

VOLLEY

A Bologna, i campioni del Mondo in carica si impongono in tre set: 25-16, 25-23, 25-20 i parziali del ko azzurro

© federvolley.it Niente da fare per l'Italia: è la Polonia ad imporsi nella finale per il terzo posto della Nations League di volley. A Bologna, i campioni del Mondo in carica dominano sin dall'inizio e si impongono in tre set con il punteggio di 25-16, 25-23, 25-20, salendo sul gradino più basso del podio. La formazione di Grbic conquista dunque il bronzo, mentre gli azzurri, che nel corso della partita commettono tanti errori gratuiti, chiudono quarti.

L'Italia vede scappare via il match sin dalle battute iniziali, con la Polonia che dal 12-10 scappa fino al 22-13, mandando di fatto in archivio il primo set che si chiude con un eloquente 25-16. Nel secondo, la lotta è più serrata: la parità regge fino al 22-22, poi due ace di Bieniek e l'attacco di Kurek valgono il 25-23 e il 2-0 nel conto dei parziali. Nel terzo, la formazione di De Giorgi arriva sino al -3 (17-20), poi la Polonia allunga fino al 24-18. L'Italia ha solo la forza di annullare due match point, poi l'attacco decisivo dei polacchi è vincente: 25-16, 25-23, 25-20 per la Polonia, che sale così sul gradino più basso di un podio che, invece, vede fuori gli azzurri: non bastano Lavia e Romanò.

