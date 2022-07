Volley, Italia ko in Nations League: Francia in finale

VOLLEY

Azzurri sovrastati dai transalpini, che chiudono la pratica con una secco 3-0

© federvolley.it Alla Unipol Arena di Bologna la Francia si dimostra troppo forte per l’Italia, che esce sconfitta nella semifinale di Nations League 2022 di volley maschile. La nazionale campione olimpica in carica stende quella d’Europa in tre rapidi set: 25-22, 25-20, 25-15 il risultato finale in meno di un’ora e mezza di match. Di fatto, non c’è stata partita nel capoluogo emiliano. Ora i francesi si giocheranno la finalissima per l’oro contro gli Stati Uniti.

I francesi infliggono una lezione davvero severe agli azzurri in occasione della semifinale di Nations League 2022 di volley maschile. Del resto i parziali dell’Unipol Arena di Bologna parlano chiarissimo: 25-22, 25-20, 25-15. Un’Italia troppo brutta e contratta per essere vera subisce una dura sconfitta che fa male e che sarà molto complicato da smaltire. Di certo non possono bastare i 10 punti di Michieletto (unico in doppia cifra per i campioni d’Europa). Anche se, allo stesso momento, c’è da dire che la Francia è stata veramente superiore in tutti i fondamentali. Il risultato conclusivo dice perciò che domani ci rimarrà la finale per il bronzo contro la Polonia, mentre i campioni di Tokyo 2020 sfideranno gli Stati Uniti per la medaglia d’oro.



Subito grande intensità nel primo set. Break che sembra decisivo per i transalpini sul 14-12 e il +3 sul 16-13 firmato Ngapeth. Gli azzurri rimettono le cose al proprio posto sul 16 pari e con tre punti consecutivi vanno in vantaggio sul 20-18. Tuttavia la Francia mette a segno ben cinque punti di fila volando sul 23-20 e chiudendo il primo parziale sul 25-22. Parte bene l’Italia nel secondo parziale e va subito sull’1-3 con Lavia. I francesi pareggiano sul 4-4 e danno vita a un botta e risposta con gli italiani fino all’8-8 quando, trascinati da Ngapeth, si portano sull’11-8. Nuovo equilibrio sul 13-13 e nuovo allungo dei transalpini sul 16-13, prima di una parte finale di parziale nella quale la Francia riesce ancora una volta ad avere la meglio chiudendo sul 25-20. Terzo set dominato completamente infine dalla Francia: subito sul 6-1 e massimo vantaggio raggiunto sul 16-6. Niente da fare quindi per la formazione di De Giorgi costretta ad arrendersi sul 25-15.