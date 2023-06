Volley, Nations League: l'Italia cede 3-1 alla Polonia

VOLLEY

La formazione di Grbic si impone 25-19, 28-26, 18-25, 25-20: decisivo il secondo set vinto ai vantaggi. Terzo ko per gli azzurri di De Giorgi

© Twitter Federvolley Dopo cinque vittorie consecutive, l'Italia torna a perdere nella Nations League di volley: è il terzo ko nella competizione. La formazione di De Giorgi lotta, ma a imporsi in quattro set è la Polonia: finisce 25-19, 28-26, 18-25, 25-20 per gli uomini di Grbic. Decisivo il secondo parziale, dove Giannelli e compagni sprecano un set point per poi cedere ai vantaggi. Nel quarto, è invece l'allungo dei polacchi nella fase centrale a fare la differenza.

L'Italvolley torna ad assaporare l'amaro gusto della sconfitta in Nations League e, dopo cinque successi consecutivi, perde 3-1 con la Polonia, incassando il terzo ko nella competizione dopo i pesanti 0-3 con Argentina e Stati Uniti. L'avvio è subito complicato per la formazione di De Giorgi, costretta a inseguire e a cedere il primo set agli uomini di Grbic, che con un perentorio 25-19 si portano in vantaggio. Il secondo parziale è quello che indirizza la gara, nonché quello con più rimpianti per gli azzurri. Sul 24-23, infatti, Kurek annulla il primo di due set point e, alla fine, ad imporsi ai vantaggi è proprio la Polonia con il 28-26 che indirizza la sfida: è 2-0.

L'Italia reagisce e scappa subito via nel terzo parziale, salendo fino al +7 (21-14) e infine accorciando le distanze con il 25-18 nato da un muro di Lavia che permette agli azzurri di portarsi ad un set dagli uomini di Grbic. Che, però, trovano l'allungo decisivo nella fase centrale del quarto. Dopo un iniziale equilibrio (11-11), infatti, la Polonia passa dal 16-14 al 20-14 che, di fatto, manda in archivio il match. Giannelli e compagni provano a rimetterlo in discussione risalendo fino al -3 (23-20), ma Fornal e Kochanowski condannano l'Italvolley al terzo ko, regalando invece il sesto successo ai polacchi. Non bastano i 18 punti di Lavia e Romanò e i 14 di Michieletto: Kurek ne mette 20 vincendo quasi un set da solo, accompagnato dai 16 di Leon, dai 14 di Kochanowski e dai 12 di Fornal. Adesso, la Polonia sfiderà la Slovenia, mentre l'Italia se la vedrà con il Brasile il prossimo 4 luglio.