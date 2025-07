Volley, Nations League femminile: l’Italia batte il Brasile ed è nuovamente Campione

Terza medaglia d’oro per l’Italvolley femminile nella storia della Nations League: Brasile ko 3-1 in rimonta in finale. L’avvio del primo set è shock per l’Italia: 7-3 di parziale per le avversarie con tanti errori e parecchia tensione. Dopo il time-out di Velasco le azzurre si sciolgono, iniziando a macinare punti sia in attacco con Egonu e Sylla, sia a muro con Danesi. Le Campionesse in carica sorpassano e allungano, andando anche sopra di 4 punti, ma nel finale di parziale arriva il blackout: Gavi e compagne spingono sull’acceleratore e approfittano degli errori delle azzurre, chiudendo con il 25-22 un po’ a sorpresa grazie ad un parziale di 10-4.