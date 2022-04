Volley: Monza pareggia la serie con Novara tra le donne, massimo equilibrio anche nelle semifinali di Superlega

VOLLEY

Sarà gara 3 a decidere la seconda finalista della Serie A1 femminile dopo Conegliano, tra gli uomini Civitanova e Perugia raggiungono il 2-2 con Trento e Modena

Saranno le ultime gare delle rispettive serie a decidere la seconda finalista della A1 femminile e le due finaliste della Superlega maschile. Tra le donne Monza supera 3-0 Novara (29-27, 25-17, 26-24) e rimanda il verdetto alla terza e decisiva sfida. Tra gli uomini raggiungono il 2-2 Civitanova e Perugia vincendo gara 4 contro Trento e Modena: la Lube passa 3-1 (25-19, 27-29, 25-22, 25-22), la Sir Safety 3-2 (21-15, 25-17, 25-16, 19-25, 15-12). dal web

SERIE A1 FEMMINILE

Monza pareggia la serie della semifinale della Serie A1 femminile contro Novara e rimanda tutto a gara 3 in programma mercoledì 27 aprile alle 20.30. Dopo la sofferta vittoria in gara 1, Novara spreca la prima possibilità di raggiungere Conegliano nella finalissima e cade 3-0 (29-27, 25-17, 26-24). Nel primo parziale le piemontesi sprecano ben quattro set point prima di cedere alle avversarie, nel secondo set Novara sente il contraccolpo psicologico e Monza chiude molto agevolmente. Il terzo parziale vede lo scatto d’orgoglio della Igor, ma è solo un sussulto e la Vero Volley riesce a infilare la rimonta decisiva esultando al fotofinish al terzo match point.

SUPERLEGA MASCHILE

Si decideranno nelle rispettive gare 5 le finaliste della Superlega maschile di volley. Sia Civitanova che Perugia vincono gara 4 delle semifinali e pareggiano i conti sul 2-2 nella serie rispettivamente con Trento e Modena. La Lube espugna Trento 3-1 con i parziali di 25-19, 27-29, 25-22, 25-22 e pareggia così la serie dopo aver perso le prime due partite. Altro match point fallito quindi per il Trentino Volley, ora appuntamento a martedì alle 20.30 nelle Marche per decidere chi andrà in finale. Stesso giorno e stessa ora anche per gara 5 dell’altra semifinale tra Perugia e Modena: gli umbri giocheranno in casa la partita decisiva dopo essersi aggiudicati la maratona in casa di Modena per 3-2: 21-25, 25-17, 25-16, 19-25, 15-12 i parziali a favore della Sir Safety.