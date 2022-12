Volley, Mondiale per Club: Conegliano sul tetto del mondo, Vakifbank Istanbul ko 3-1

MONDIALE PER CLUB

Dopo essere state sconfitte nel 2021, le azzurre si prendono la rivincita sulle turche di Paola Egonu

© twitter È Conegliano la squadra più forte del mondo: le venete si aggiudicano il Mondiale per Club di volley femminile grazie alla vittoria 3-1 (25-18, 22-25, 25-21, 25-21) sulla Vakifbank Istanbul di Paola Egonu, ex della partita. Una rivincita per le azzurre dopo essere state sconfitte dalle turche sia nell’ultima finale di Champions, sia nella scorsa edizione proprio del Mondiale per Club. Ottima prova per la Imoco di Isabelle Haak.

Conegliano sul tetto del mondo del volley femminile. Strepitosa vittoria per la Imoco che nella finale della Coppa del Mondo per Club supera 3-1 la Vakifbank Istanbul, squadra in cui milita la ex veneta Paola Egonu. Parziali di 25-18, 22-25, 25-21, 25-21 e una rivincita per le venete che erano state sconfitte dalle turche sia nella finale di Champions League quest’anno, sia nella finale del Mondiale per Club 2021. Le azzurre partono forte e nel primo set infilano un parziale di 5 punti a 0 che risulta decisivo, nel secondo set arriva la reazione turca con una bella rimonta da -4, terzo set che inizia nel segno di Conegliano e un vantaggio di +6 per le venete. Si va al quarto con la Imoco avanti 2-1, è lotta punto a punto ma la spunta Conegliano trascinata da una devastante Isabelle Haak con 34 punti. Non bastano a Istanbul i 27 della Egonu.

