Volley: Milano vince a Monza e prende i primi tre punti stagionali

VOLLEY

Milano apre la nuova stagione della Superlega imponendosi a Monza con un netto 3-0 (25-22, 29-27, 25-21). La prestazione dei ragazzi di coach Piazza è stata di altissimo profilo e per i brianzoli non c’è stato niente da fare; il miglior realizzatore del match è Nimir Abdel-Aziz con 21 punti. In A1 femminile Cuneo riscatta il debutto amaro contro Novara e trova la sua prima vittoria in questa regular season; a Scandicci le piemontesi s’impongono per 3-1.

Avvio di partita molto equilibrato. Il punto a punto iniziale termina quando Kurek porta in vantaggio i padroni di casa con un diagonale da paura (6-4). La reazione di Milano è affidata a Abdel Aziz che risponde da par suo con un bolide che piega le mani al muro avversario riportando il punteggio in parità (9 pari). Il pallonetto spinto di Clevenot (8) e il primo tempo stratosferico di Kozamernik portano in vantaggio la squadra di coach Piazza (10-13). A questo punto Monza si disunisce un po’ e finisce per perdere il filo del gioco. Un paio di errori di Kurek, il primo con una diagonale out e il secondo con un monster block avversario, portano gli ospiti al massimo vantaggio (15-21). Nonostante una bella reazione d’orgoglio il primo set si chiude sul 25-22 in favore di Milano.

Monza parte fortissimo nel secondo parziale con un break di 4-0. Abdel Aziz cerca di riportare sotto i suoi. In questa fase entra in gara anche Petric, che con un attacco all’incrocio delle righe fissa il risultato sul 6-3. Abdel Aziz si carica la squadra sulle spalle e riporta i suoi in parità con due punti consecutivi (16-16). Si ritorna a un bel testa a testa tra le due squadre fino al 24-23. L’errore di Kurek costringe Monza ai vantaggi. Fine di parziale ad alta tensione con Soli che chiama il check a ragione e riporta i suoi avanti, ma Petric prima segna in diagonale e poi tira fuori dal cilindro un grande ace (25-26). Alla fine, manco a dirlo, è Abdel Aziz a chiudere i conti sul 29-27 per Milano. i ragazzi di Piazza spingono sull’acceleratore nell’ultimo set. Petric sale in per l’8-12 A questo punto i ragazzi di Soli mollano un pochino a livello psicologico e Milano non perdona. A mettere fine alle ostilità è un errore al servizio di Kurek.

DONNE:

Cuneo trova i suoi primi 3 punti stagionali grazie al 3-1 (25-15, 25-22, 13-25, 25-22) sul campo di Scandicci, riscattando così il debutto perdente in casa contro Novara. Nizetich sigla il primo e l’ultimo punto del primo parziale; nel mezzo bene Candi, molto cercata da Cambi, e Van Hecke che esce alla distanza. Nel secondo set, l’allungo iniziale Savino si rivela effimero e ne viene fuori una frazione combattuta e con punti molto spettacolari. Il punto esclamativo è quello di Van Hecke, con un pallonetto preciso e beffardo. Ritrovatasi sull’orlo del precipizio, Scandicci spazza via Cuneo nel terzo set: un 25-13 che non lascia spazio a repliche. Si tratta però del classico fuoco di paglia perché la squadra allenata da Pistola trova il modo di riorganizzarsi e portare a compimento l’impresa, nonostante dall’altra parte la Stysiak sembri a tratti inarrestabile. Ma un fallo di seconda linea fischiato proprio alla polacca determina la vittoria finale delle piemontesi per 3-1.