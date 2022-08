Volley, il ct De Giorgi taglia Zaytsev: niente Mondiali

VOLLEY

L'opposto della Lube è stato mandato a casa dal ritiro azzurro di Cavalese

© Getty Images Ivan Zaytsev non parteciperà ai Mondiali 2022 di volley, di scena tra Polonia e Slovenia dal 26 agosto all’11 settembre. Il ct Fefé De Giorgi ha comunicato all'opposto della Lube il taglio all’inizio del collegiale in corso di svolgimento a Cavalese e lo Zar ha lasciato il ritiro nella mattinata odierna. Al momento non si registrano comunicazioni ufficiali da parte della Fipav. Le motivazioni sarebbero da cercare nella volontà di non avere una riserva troppo ingombrante per Romanò, il titolare nelle finali di Nations League.

Il numero 9 azzurro era tornato in Nazionale all’inizio dell’estate, dopo che aveva saltato i trionfali Europei a causa di un’operazione resasi necessaria in seguito alle deludenti Olimpiadi di Tokyo. Lo Zar aveva giocato alcuni incontri in Nations League, ma non era stato titolare nel corso della Final Eight di Bologna. Il ct punterà così su Yuri Romanò e Giulio Pinali, i due opposti con cui ha vinto gli ultimi Europei.

