Volley femminile, Serie A1: Conegliano e Novara senza problemi al debutto

volley donne

Le due big si sbarazzano in tre set rispettivamente di Vallefoglia e Firenze. Bene anche Casalmaggiore e Roma

Successo consecutivo numero 66 per Conegliano, che non poteva iniziare la nuova Serie A1 di volley femminile se non con una vittoria. Vittime delle campionesse d’Italia e d’Europa sono le ragazze della neopromossa Vallefoglia, che vengono stese in Veneto 25-17, 25-23, 27-25. Nella prima giornata di campionato, bene anche Novara: battuta 25-22, 25-22, 25-19 Firenze. Vittorie in tre set anche per Casalmaggiore (contro Scandicci) e Roma (a Cuneo). ipp

Come da pronostico, Conegliano prosegue nella sua irresistibile e straordinaria serie di vittorie consecutive. Grazie al 25-17, 25-23, 27-25 in casa contro la matricola Vallefoglia, arriva il successo di fila numero 66 per le campionesse d’Italia e d’Europa, nonostante un secondo e un terzo set ben disputato dalla formazione pesarese. Davanti a un PalaVerde tornato finalmente con i tifosi (seppur ancora con una capienza limitata), dopo qualche errore in avvio, l’Imoco si aggiudica facilmente il primo parziale. Decisamente molto più combattuto il secondo: le ospiti, sopra di 5 punti, pagano successivamente l’inesperienza e cedono. Vallefoglia, trascinata da Kosheleva e Jack-Kisal (autrici rispettivamente di 19 e 15 punti), ha ancora la forza di potere combattere nel terzo, nel quale riesce anche ad arrivare fino al 23-20 a proprio favore. Tuttavia la tenacia di Conegliano ha poi la meglio: ai vantaggi le padrone di casa chiudono il match vincendo il set 27-25. Decisiva ancora una volta Paola Egonu, miglior giocatrice della sfida con 23 punti (20 attacchi, 2 ace e un muro).

Nelle altre partite, Novara mostra subito i muscoli sconfiggendo tra le mura amiche Firenze per 3-0 (25-22, 25-22, 25-19). Protagoniste della Igor sono Ebrar Karakurt (19 punti), Nika Daalderop (13) e Cristina Chirichella (9): niente da fare per le toscane, nonostante una Sylvia Nwakalor sugli scudi (15 punti). Casalmaggiore batte in casa a sorpresa 3-0 Scandicci, una delle pretendenti alle posizioni di vertice: Yana Shcherban (19 punti) ed Elena Braga (17) hanno nettamente la meglio contro Natalia Pereira (16) e Louisa Lippmann (13) nel 25-22, 25-23, 27-25 finale spazio per le ospiti anche per il giovane opposto Ekaterina Antropova (12 punti).

Roma espugna il campo di Cuneo con un deciso 25-20, 25-21, 26-24, propiziato da Veronika Trnkova (13) e Hanna Klimets (12); alle piemontesi non basta Federica Squarcini (11). Trento passa a Bergamo 23-25, 25-23, 25-18, 25-18, con Vittoria Piani (17 punti, 7 aces) e Jessica Rivero (15, 4 aces) in grande spolvero. Chieri vince in casa contro Perugia per 25-15, 22-25, 25-19, 25-22, guidata da Helena Cazaute (24 punti, 4 muri, 3 aces) e Alexandra Frantti (20).