Volley, Europei: percorso perfetto per l'Italia, 3-0 anche alla Croazia

Le campionesse in carica si impongono 25-23, 25-19, 25-17 e chiudono il girone senza perdere neanche un set. Ora la Spagna agli ottavi

© italyphotopress L'Italia chiude in maniera perfetta il girone degli Europei di volley. A Torino, le campionesse in carica si impongono 3-0 (25-23, 25-19, 25-17) sulla Croazia, assicurandosi il primo posto nel gruppo B a punteggio pieno con cinque successi e senza perdere neanche un set. Le ragazze di Mazzanti, che centrano la vittoria grazie all'ultimo attacco di Alice Degradi, affronteranno ora la Spagna a Firenze nel match valevole per gli ottavi di finale.

L'Italia non lascia neanche le briciole nel girone degli Europei di volley e vince per 3-0 anche l'ultima sfida del gruppo B contro la Croazia: è il quinto successo in cinque partite, il tutto senza concedere alcun set. Al Palazzetto Gianni Asti di Torino, le azzurre si impongono 25-23, 25-19, 25-17 presentando un sestetto caratterizzato dal turnover e composto da Omoruyi, Nwakalor, Squarcini, Bosio, Lubian e Degradi.

Il primo set sembra subito in discesa, ma il 12-8 certificato dal muro di Omoruyi illude le ragazze di Mazzanti: le croate lottano e arrivano anche a condurre (17-16), ma a garantire lo scarto minimo è il mani-out di Paola Egonu, che scende in campo proprio quando si tratta di prendere le redini dell'incontro in mano e portare a casa il risultato. Da lì in poi è tutto più in discesa: nel secondo set, risulta decisiva la parte finale, con l'Italia che passa dal 15-15 al 24-19, che diventa 25-19 dopo l'invasione di Mihaljevic.

Nel terzo, non c'è storia: le campionesse d'Europa in carica dilagano e salgono sul 20-13, mettendo le mani sul quinto 3-0 di questa rassegna. A certificare il successo è poi l'attacco vincente di Alice Degradi: finisce 25-23, 25-19, 25-17. L'Italia chiude così a 15 punti sui 15 a disposizione e avverte la sua prossima avversaria: sarà la Spagna, che sfiderà le detentrici del titolo a Firenze.

