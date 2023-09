Volley, Europei maschili: pokerissimo sofferto per l'Italia, ma va ko anche la Germania

Gli azzurri di Fefé De Giorgi soffrono Karlitzek e compagni, che restano in gioco fino al quinto set: finisce 3-2. Ora la Macedonia

© ipp Il PalaRossini di Ancona assiste alla gara più sofferta per l'Italvolley, nella Pool A degli Europei di volley. Contro la Germania esce fuori la stanchezza degli azzurri, che sperimentano nuove soluzioni e nuovi volti, vincendo 3-2 contro un avversario ostico (25-22, 23-25, 25-22, 14-25, 15-12). Il top-scorer è il tedesco Karlitzek (26), mentre Michieletto si ferma a quota 21 per l'Italia, che sabato sfiderà la Macedonia del Nord negli ottavi.

La fase a gironi dell'Italia negli Europei di volley maschili si chiude col cinque su cinque e con un'altra vittoria, ma anche con tantissima sofferenza. I ragazzi di Fefé De Giorgi, già certi del primo posto nella Pool A, vincono infatti 3-2 contro una Germania mai doma (25-22, 23-25, 25-22, 14-25, 15-12), che li porta al quinto set dominando nel quarto parziale e facendo anche rifiatare qualche titolare. Il match inizia subito bene per l'Italvolley, che piazza il primo allungo sul 6-4 e si gioca Alessandro Bovolenta, ma i rivali reagiscono: la Germania vola sull'8-6 e mantiene la testa fino al 15-13, quando inizia la reazione azzurra. La ispira Lavia, che firma pareggio e sorpasso, poi il punto di Romanò ci regala tre set point: il primo è annullato, il secondo è vincente per il 25-22 di Russo. Nel secondo parziale l'Italia allunga nuovamente in avvio, ma si fa ribaltare dalla Germania abbassando l'intensità e mostrando deconcentrazione (13-9). Michieletto suona la carica e firma il pareggio sul 16-16, ma sono i tedeschi a portarsi a casa il set con un ottimo Karlitzek (26 punti) e qualche grande soluzione: 25-23 e tutto da rifare.

L'Italvolley reagisce con veemenza, infilando punti su punti e portandosi sul 7-1 con Michieletto e Lavia molto ispirati, ma ricade nella foga e gli errori dovuti alla deconcentrazione: il doppio ace di Reichert porta al 13-13 nel secondo set ed è tutto da rifare per gli azzurri, che si ritrovano pressochè subito. Michieletto ci regala tre set point dopo il timeout di De Giorgi, e si vola sul 2-1 col 25-22 nel terzo periodo. Nel quarto, invece, l'Italia osa troppo: Fefé De Giorgi schiera Bottolo e Mosca, ma gli azzurri sono deconcentrati e mentalmente fuori dalla gara. Lo schiaffo arriva, nonostante l'ingresso di Rinaldi per provare a riprendere il set, ed è fortissimo: 25-14 tedesco, si va al tiebreak. Qui rientrano in gioco Giannelli e Russo, e si vede: il capitano rompe l'impasse col punto dell'11-10, poi ecco Michieletto a firmare l'allungo decisivo sul 14-12 col suo ventunesimo punto. La Germania sbaglia nell'azione seguente ed è vittoria azzurra: 15-12 e 3-2 per l'Italvolley, che fa cinque su cinque e arriva agli ottavi da imbattuta, pur soffrendo nell'ultima sfida. L'avversaria sarà la Macedonia del Nord, quarta nella Pool C: si gioca sabato 9 settembre alle ore 18, al PalaFlorio di Bari. In palio i quarti contro la vincente di Olanda-Germania.