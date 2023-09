Volley, Europei maschili: l’Italia vola ai quarti, Macedonia del Nord travolta 3-0

EUROPEI VOLLEY

Gli azzurri vincono al PalaFlorio di Bari con il punteggio di 25-20, 25-12, 25-15

Volley, Europei maschili: l'Italia conquista i quarti

















© ipp 1 di 10 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Larga vittoria dell’Italvolley maschile negli Europei 2023. A Bari gli azzurri travolgono la Macedonia del Nord negli ottavi di finale per 3-0, con il punteggio di 25-20, 25-12, 25-15. Sugli scudi un ottimo Lavia (soprattutto a muro), Alessandro Michieletto (micidiale in attacco) e i soliti Giannelli e Romanò. Tra le file dei macedoni buona gara di Ljaftov, ma non sufficiente per evitare la sconfitta. Italia che vola quindi ai quarti di finale.

Nel primo set gli azzurri fanno un lavoro impeccabile a muro (soprattutto con Lavia) e in attacco, con un Alessandro Michieletto ispiratissimo. Al primo time-out macedone il punteggio è sull’11-7, con i padroni di casa che mantengono 4/5 punti di vantaggio a lungo nel corso del parziale. La Macedonia del Nord prova a rimanere aggrappata con il suo opposto Ljaftov, ma cade al termine del set per 25-20. Gli uomini in maglia gialla iniziano il secondo parziale con più cattiveria, rimanendo a contatto, ma Romanò mette a terra un paio di punti che fanno mettere nuovamente la freccia agli azzurri. La Macedonia del Nord molla quasi definitivamente sul 17-9 (dopo una magia di Giannelli), con la formazione allenata da De Giorgi che vola sul 2-0 con un sonoro 25-12, archiviato con il bel primo tempo di Galassi. Le energie mentali degli avversari degli azzurri si esauriscono sempre di più, con Giannelli e compagni che vanno subito sul 6-2 anche nel terzo set. Ljaftov è l’ultimo ad arrendersi, ma l’Italvolley allunga inesorabilmente colpo dopo colpo. Lavia corona la sua grande prestazione con il punto della vittoria, valido per il 25-15 del 3-0 finale. Vince l’Italia 3-0 e vola ai quarti, eliminata la Macedonia del Nord.