Volley, Europei maschili: l'Italia travolge la Serbia, 3-0 per gli azzurri

EUROVOLLEY MASCHILE

Match semplicemente perfetto per i ragazzi di Fefé De Giorgi, con Lavia e Michieletto come volti della vittoria. Il punteggio di 25-15, 25-19, 25-21 non lascia scampo ai rivali

© ipp L'Italvolley maschile domina e incanta agli Europei. La terza gara della fase a gironi della Nazionale di Fefé De Giorgi è da incorniciare per l'applicazione offensiva e le grandi giocate di Lavia e Michieletto, che travolgono la Serbia. I rivali vengono sconfitti 3-0 (25-15, 25-19, 25-21) ed è tre su tre per gli azzurri, che sono già certi degli ottavi.

L'Italvolley al maschile non fa prigionieri e prosegue nel suo dominio incontrastato nella Pool A degli Europei di volley, che ci vede fare tre su tre e ipotecare gli ottavi. Dopo aver travolto Belgio ed Estonia col punteggio di 3-0, gli azzurri si ripetono e sconfiggono nettamente anche la Serbia in tre parziali: 25-15, 25-19, 25-21. Dopo il vantaggio iniziale dei nostri rivali, che presentano volti vecchi e nuovi del campionato italiano, gli azzurri entrano piano piano in gara, trascinati dai soliti noti. Michieletto è una macchina da punti, così come Russo e Romanò: sono loro a firmare il vantaggio azzurro sul 16-12, che manda in tilt gli avversari. Gli azzurri volano sul +7 con l'ace di Michieletto a 123km/h e chiudono rapidamente il set, con un altro ace e il punteggio di 25-15. Il copione si ripete nel secondo parziale, con un'Italia solida in difesa e letale nella fase offensiva. I trascinatori sono ancora lo schiacciatore di Trento e Romanò, ma nel secondo parziale entra in gioco anche Daniele Lavia.

La resistenza serba dura fino al punto del 17-13, che consente all'Italia il nuovo allungo: 25-19 e 2-0 nel computo dei set. Il terzo parziale è il migliore per Atanasijevic e compagni, che vanno subito in vantaggio e lo mantengono fino al 15-13 azzurro, propiziato ancora dalle nostre stelle. Il turning point del parziale è l'errore di Peric, che consente agli azzurri di ristabilire il +2 (19-17) ed effettuare un altro allungo: Michieletto è insuperabile a muro, così come Russo, e l'Italia si porta sul 24-20. La Serbia annulla il primo match point, ma Romanò è letale sul secondo: 25-21 e 3-0 per l'Italia, che deve ancora concedere un set in questa fase a gironi. I tre migliori realizzatori della gara sono tutti azzurri: 13 punti per Lavia, 12 per Michieletto e 11 per Romanò. L'emblema del match perfetto giocato dai ragazzi di Fefé De Giorgi, che torneranno in campo lunedì (h. 21) contro la Svizzera.