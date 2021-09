Volley, Europei: Italia super al debutto, 3-0 alla Bielorussia

MASCHILE

La nuova Nazionale allenata da De Giorgi vince 25-18, 25-12, 25-15: primi 3 punti nel girone

Debutto positivo per la nuova Italia di Ferdinando De Giorgi agli Europei di volley maschile. Senza più Osmany Juantorena e Massimo Colaci, che hanno detto addio all’azzurro, e Ivan Zaytsev fermo ai box dopo l’operazione al ginocchio, la nostra Nazionale supera in tre set la Bielorussia: finisce 25-18, 25-12, 25-15. La pipe di Michieletto chiude una prima frazione dominata dagli azzurri; dominio ancora più netto nella seconda, prima del sigillo finale. federvolley.it

Dopo la sfortunata avventura olimpica, l’Italia maschile riparte con il piede più che giusto nell’avventura degli Europei di volley. Alla Ostravar Arena di Ostrava (Repubblica Ceca) la Nazionale del neo ct Ferdinando De Giorgi ha nettamente la meglio contro la Bielorussia, che può veramente poco o nulla davanti agli azzurri, i quali vincono 25-18, 25-12, 25-15. L’Italia domina letteralmente il match, per un debutto estremamente convincente; al netto di un avversario nettamente inferiore a livello tecnico. Resta comunque una prestazione solida e di qualità per la prima partita di De Giorgi in panchina.

Un doppio ace di Pinali, un muro di Galassi e un errore di Miskevich consentono all’Italia di volare sul +4 in avvio di primo set (8-4). Poi è 12-4 per gli azzurri su un impeccabile turno in battuta di Pinali (aperto sul 4-4). Quest’ultimo e Michieletto si scatenano in attacco, supportati anche da un buon Lavia (17-10). Pinali è splendido con un perfetto uno-due (21-15), prima di un finale di primo set di piena amministrazione e chiusura in pipe di Michieletto.

Il secondo parziale si apre con una straordinaria serie in battuta di Michieletto: da 2-2 a 11-2, caratterizzate da tre ace dello schiacciatore, due vincenti di Lavia, diagonale e muro di Pinali, primo tempo di Anzani. Michieletto e Pinali non lasciano un solo centimetro in fase offensiva (20-9) e si veleggia verso il 2-0. Si vede anche una bella seconda di Giannelli. Nel terzo set una stampata di Galassi vale il +6 (8-2). L’Italia vive solamente un piccolo passaggio a vuoto: doppio errore offensivo di Pinali, ace di Mansko e punto di Davyskiba. La Bielorussia si porta sul -2 (10-8), ma gli azzurri riprendono subito a macinare gioco: bordata di Lavia, parallela di Pinali, pipe di Lavia e ace di Galassi: 14-9. Poi, sul turno in battuta di Pinali si crea il solco definitivo che porta sul 24-14. Chiude Galassi con un primo tempo. Il prossimo avversario sarà il Montenegro.

ITALIA-BIELORUSSIA 3-0 (25-18, 25-12, 25-15)

- ITA: Giannelli 7, Pinali 15, Galassi 9, Anzani 5, Michieletto 11, Lavia 12, Balaso (L). Sbertoli. Non entrati: Ricci, Cortesia, Recine, Bottolo, Romanò, Piccinelli (L). All: De Giorgi.

- BLR: Babkevich 5, Pranko 3, Miskevich 3, Shkredau 5, Kurash, Davyskiba 8, Lazuka (L). Masko 3, Burau, Budziukhin (L), Marozau 1, Tsiushkevich 1, Panasenka. All: Beksha