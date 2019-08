Volley, Europei femminili: l’Italia perde 3-2 contro la Polonia, ma si assicura il primo posto

All’Atlas Arena di Lodz (Polonia) l’Italia si assicura il primo posto nel proprio girone iniziale degli Europei di volley. Nonostante la sconfitta al tie-break 25-14, 19-25, 13-25, 25-21, 15-12 contro le padrone di casa polacche (la prima in questo campionato europeo), le azzurre allenate da Davide Mazzanti chiudono in testa il proprio girone con 13 punti. Dopo un brutto primo set, l’Italia rimonta con due ottimi parziali, prima di cadere nel finale. Domenica sera agli ottavi ci sarà la Slovacchia

Cominciano molto forti le padrone di casa, con il primo tempo di Kakolewska che passa e che fissa già il risultato sul 3-0. Il missile di Egonu vale il -2, anche se subito dopo sbaglia il servizio lungo: 5-2. Sorokaite viene murata da Kakolewska. Mazzanti chiama time-out, ma l’inerzia è sempre a favore della Polonia; Egonu pesta la linea dei 3 metri e poco dopo attacca fuori due volte consecutive (12-6). Le azzurre ingranano un bel parziale di 3-0 grazie al muro di Sylla su Smarzek e uno scambio lungo chiuso da una sassata di Egonu, ma la Polonia si riporta sul +8 con una Smarzek, autrice di due ace consecutivi, in grande spolvero: 19-11. L’Itala è completamente ferma e in difficoltà sulle comunicazioni ed è costretta a subire un pesante 25-14 alla fine del primo set sul primo tempo di Alagierska.

Decisamente migliore la seconda frazione di gioco. L’Italia vola sull’8-4; Smarzek e Stysiak sbagliano i rispettivi attacchi, il primo tempo di Chirichella, il contrattacco di Sorokaite e la pipe di Egonu scuotono le azzurre. La formazione di Davide Mazzanti sembra veramente essere un’altra cosa rispetto a inizio match. Bellissima la parallela di Sorokaite, che aveva anche ricevuto bene; la battuta di quest’ultima fa male, poi Sylla capitalizza la free-ball (12-6). L’Italia allunga con due attacchi impressionanti di Egonu e il tocco morbido di Sylla, per il 17-10, ma crolla improvvisamente quasi sul più bello; la Polonia torna sul -1, ma Sorokaite e Sylla fanno nuovamente scappare le proprie compagne, che pareggiano i conti (25-19).

L’avvio del terzo set è caratterizzato da un bel botta e risposta, con Chirichella e Sorokaite sugli scudi. Tuttavia le azzurre dimostrano grande vivacità. Il contrattacco allucinante di Egonu (mani fuori difficilissimo) e la sua successiva diagonale micidiale valgono 15-9. Il time-out chiesto dalla Polonia non porta frutti positivi alle padrone di casa: l’ace di Chirichella e Folie fissano il risultato sul 19-11. Il servizio vincente di Sorokaite contribuisce a regalare il 2-1 per l’Italia (25-13) che vale matematicamente il primo posto nel girone. A questo punto la gara diventa fondamentale solo per il piazzamento della Polonia. Il quarto set è il più equilibrato di tutti, ma le nostre avversarie ci costringono al tie-break (25-21). Il quinto e decisivo set viene così deciso da troppi errori al servizio, con la Polonia che vince e si guadagna il secondo posto nel gruppo. Domenica l’Italia affronterà la Slovacchia agli ottavi di finale a Bratislava.