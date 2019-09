Volley, Europei femminili: Italia ko, la Serbia si impone 3-1 e va in finale

Alla fine hanno fatto la differenza troppi decisivi errori a catena. Il cammino Europeo delle ragazze terribili s’interrompe nella semifinale della Sports Hall di Ankara (Turchia), dove le campionesse del Mondo della Serbia si impongono 25-22, 25-21, 21-25, 25-20, eliminando così l’Italia di Mazzanti, che può recriminare per essere crollata nei momenti chiave del match. Le slave affronteranno in finale una tra Turchia e Polonia; per le Azzurre c’è solo la possibilità del bronzo.