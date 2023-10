Volley: Egonu trascina Milano nella prima giornata, vincono anche Novara e Conegliano

VOLLEY DONNE

La fuoriclasse azzurra realizza 19 punti nel dominio dell'Allianz Vero Volley, che travolge Busto Arsizio con un 3-0. Stesso punteggio per l'Imoco e la Igor Gorgonzola

© vero volley L'avvio dell'A1 femminile di volley è nel segno di Paola Egonu, che trascina subito quella corazzata chiamata Allianz Vero Volley Milano: 19 punti per l'azzurra nel 3-0 a Busto Arsizio, con un primo set sofferto e il dominio nei successivi (25-21, 25-10, 25-12). Vincono con lo stesso punteggio anche la Prosecco Doc Imoco Conegliano e l'Igor Gorgonzola Novara, che sconfiggono Trento e Chieri. Antropova trascina Scandicci, sorridono Roma e Cuneo.

Inizia subito col piede giusto il cammino dell'Allianz Vero Volley Milano, la squadra che ha riportato in Italia Paola Egonu. Le milanesi travolgono l'Uyba Volley Busto Arsizio con un inappellabile 3-0 e il punteggio di 25-21, 25-10, 25-12. C'è partita solo nel primo set, con le ospiti sul 18-14 e una grande efficacia offensiva delle bustocche. Si accende però Egonu, che aiuta le compagne a firmare un break da 11-3 e firma il successo del primo set con un rotondo 25-21. Negli altri due parziali Milano si diverte, Egonu schiaccia con precisione (19 punti) e Busto Arsizio non può nulla contro l'uragano meneghino, coadiuvato dai 13 punti di Cande e dai 12 di Cazaute. Negli altri due set ecco la passerella della Vero Volley, che li vince con dei nettissimi 25-10 e 25-12, mostrando la classe di Paola (con chioma bionda) ed Heyman, e facendo debuttare il libero Piciocchi (2006) appena prima dei due punti decisivi di Orro.

Brutto ko dunque per Julio Velasco e la sua Busto Arsizio, mentre inizia subito col piede giusto la Prosecco Doc Imoco Conegliano, che travolge la neopromossa Trento con un altro 3-0 (25-18, 25-16, 25-18) e una superiorità che va oltre il punteggio finale. L'Itas Trentino deve infatti sempre rincorrere, cercando di portarsi sotto senza successo contro una formazione più forte e strutturata, che resta tra le grandi candidate al titolo. Per Conegliano brilla Haak con 19 punti, precedendo nel tabellino Gennari e Fahr (11), mentre Trento si gode Gates (11). Imita le venete l'Igor Gorgonzola Novara, che sconfigge a sua volta 3-0 la Reale Mutua Fenera Chieti (25-20, 29-27, 27-25). Scattano subito le novaresi, che si portano sul 10-6 e volano sul +6 nel primo parziale (18-12), finchè Chieri non arriva al -1. La ricaccia indietro Chirichella, che firma il punto vincente e si ripete nel secondo set, riagguantando le rivali che erano andate sul +4 (18-14). Il pareggio prosegue fino ai vantaggi, dove Akimova firma il 29-27 con due punti consecutivi. Il terzo set viene vissuto punto a punto e lo scatto è ancora di Novara, che piazza i primi tre punti della stagione.

Inizia col piede giusto anche la Savino Del Bene Scandicci dell'azzurra Antropova, che firma 15 punti in partita insieme alla cinese Zhu e firma il 3-0 rifilato a Firenze nel derby toscano. Il Bisonte viene subito ammansito dalle rivali regionali, che scattano dopo l'11-11 d'inizio set volando sul 19-15 e chiudendo il set con un perentorio 25-20. Nel secondo parziale Firenze vola in vantaggio fino all'11-7, ma poi spegne la luce e la squadra di Barbolini sa rimontare (16-12) e vincere 25-19. Senza appello il terzo set, col vantaggio immediato di Scandicci e la vittoria per 25-18 che chiude la sfida.

Nelle altre gare di giornata, arriva il primo successo stagionale per la neopromossa Roma Volley Club, che sconfigge 3-2 la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia (22-25, 25-20, 25-19, 19-25, 15-12) nella trasferta di Pesaro. Discontinue le marchigiane, che vincono il primo set e si fanno superare perdendo i successivi due parziali, salvo poi riscattarsi e crollare al tiebreak col ribaltone firmato da Plak. 22 punti nelle romane per Bici e 21 per Plak, alla Megabox non bastano i 20 di Degradi. Stesso risultato nel derby tra la Wash4Green Pinerolo e la Honda Olivero S. Bernardo Cuneo, vinto in rimonta da quest'ultime col punteggio di 25-17, 23-25, 17-25, 25-23, 15-13. Brilla Adelusi (15) per le cuneesi, alle rivali non bastano i 28 punti della svizzera Storck che chiude da top-scorer di giornata. Nella giornata di ieri Bergamo aveva sconfitto al tiebreak Casalmaggiore.