Volley, Egonu: "Razzismo? Passi avanti grazie ai nostri successi nello sport"

"Se sul fronte del razzismo è cambiato qualcosa? Credo che possiamo vedere dei passi avanti, grazie ai nostri successi, l'europeo di basket di quest'estate, i mondiali dell'atletica, lo sport ci insegna che insieme con le differenze si può creare un mondo migliore. Quindi credo proprio di sì". Parole di Paola Egonu, campionessa del mondo con l'Italvolley femminile. Nel febbraio 2023, alla vigilia della sua co-conduzione al Festival di Sanremo, le sue parole avevano fatto molto rumore: "L'Italia è un Paese razzista, ma non tutti sono razzisti o tutti cattivi, ma se mi chiedete se c'è razzismo la risposta è sì", aveva detto.



"La pallavolo rimane il focus della mia vita. All'apice della mia carriera fa piacere trasmettere insieme alle mie compagne dei valori, delle emozioni e quello che viviamo. Però vien da sé, il focus rimane sempre la pallavolo", ha detto ancora la Egonu, ospite insieme alle due nazionali campioni del mondo a "Porta a Porta". "Ognuna di noi ha bisogno delle proprie cose per rilassarsi. C'è chi dorme, chi gioca a carte, chi legge; ma è piacevole, ognuna ha trovato il proprio equilibrio".