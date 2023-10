Volley, Egonu: "La maglia della Nazionale per me è un onore, può darti tanto"

VOLLEY

L'opposta azzurra a Sportmediaset: "È il desiderio di ogni atleta". Capitan Sylla: "Nulla da rimproverare al gruppo"

"La maglia della nazionale per me è un onore, ogni atleta desidera indossare la maglia del proprio paese. Può darti tanto". A Sportmediaset Paola Egonu spiega cosa significa per lei l'esperienza in azzurro dopo l'esclusione da parte dell'ex ct Davide Mazzanti dalla Nazionale femminile che ha fallito la qualificazione diretta a Parigi 2024 attraverso il Preolimpico disputato a Lodz, in Polonia. "L'atleta azzurra, pur ribadendo il proprio attaccamento alla maglia dell'Italia, ha concordato con il commissario tecnico e il presidente federale Manfredi di non partecipare al torneo in Polonia per prendersi un periodo di riposo", recitava il comunicato ufficiale della FederVolley. Ora, con l'addio di Mazzanti, la Egonu si prepara a scrivere un nuovo capitolo in azzurro.

"Il nostro è stato un ottimo percorso - ha detto la capitana azzurra Myriam Sylla sempre a Sportmediaset - Sono orgogliosa delle mie compagne e di tutto quello che hanno dato. Non ho nulla da rimproverare al gruppo e allo staff in generale. Non è mai facile ma lo sport è anche questo: rialzarsi e vedere cosa succede".