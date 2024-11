Volley donne: Conegliano da 10, dominata anche Milano al Forum

Non tradisce le attese il big match della 9ª giornata della Serie A1 di volley femminile tra la Prosecco Doc Imoco Conegliano e la Numia Vero Volley Milano, già protagoniste dell’ultima finale di CEV Champions League e della Supercoppa Italiana. Per la prima volta si vedono sullo stesso campo ben sette campionesse olimpiche (Danesi, Orro, Sylla ed Egonu per Milano, De Gennaro, Fahr e Lubian per Conegliano), davanti ai 12.626 spettatori dell’Unipol Forum di Assago, scelto per l’occasione come teatro dell’incontro: si tratta di un nuovo record di pubblico per una partita di club di pallavolo femminile in Italia. A prendersi la vittoria sono le ragazze di coach Santarelli: l’Imoco fa suo l’anticipo di questo turno di campionato con un netto 3-0 (25-20, 25-18, 25-15), sfruttando l’ennesima ottima serata di squadra. Le venete partono bene e conquistano un primo set combattuto, nel quale è proprio Conegliano a condurre il risultato per la maggior parte del tempo: Milano a un certo punto si ritrova anche avanti sul 12-11, ma poi subisce l’accelerata ospite e non riesce più a restare al passo. Lo stesso copione si ripete pure nel secondo set: l’Imoco scappa via dal 13 pari con un parziale di 6-0 e poi vola addirittura sul +7, chiudendo a muro. Conegliano si presenta quindi al terzo set con la partita saldamente nelle proprie mani e lo fa pesare: le venete gestiscono con autorità l’intera frazione, sfruttando i tanti errori commessi dalla Vero Volley e toccando anche il +11. Haak chiude con 20 punti, mentre a Milano non basta una Egonu da 15 punti. Questo successo permette a Conegliano di salire a quota 30 punti in classifica, dove resta capolista e imbattuta: il vantaggio su Milano ora è di 8 lunghezze.