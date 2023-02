Volley, Coppa Italia: Piacenza è campione! Trentino si arrende per 3-0  

VOLLEY

Gli emiliani vincono la seconda Coppa Italia della loro storia davanti al presidente Mattarella: Leal e Lucarelli mattatori assoluti

© Twitter Piacenza Piacenza vince la Coppa Italia maschile per la seconda volta nella sua storia. Dopo aver strapazzato Perugia in semifinale, gli emiliani vincono 3-0 anche in finale contro la Itas Trentino, con il punteggio di 25-22, 25-17 e 25-23. Per la Bluenergy decisivi Leal e Lucarelli, non è bastato un super Kaziyski per la Itas. Secondo successo nella storia per i piacentini, dopo quello della stagione 2013/14. In tribuna ad assistere alla finale anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il ministro dello Sport Andrea Abodi e il presidente del Coni Giovanni Malagò.

Piacenza vince la Coppia Italia della Superlega maschile per la seconda volta nella sua storia, Itas Trentino battuta 3-0, con il punteggio di 25-22, 25-17 e 25-23. Nel primo set Piacenza parte forte, con un Lucarelli ispiratissimo che con un paio di attacchi in diagonale spinge i suoi fino al triplo vantaggio. La Itas accorcia sotto i colpi di Kaziyski e Michieletto, a metà del primo set l’equilibrio regna sul 15 pari. Gli emiliani strappano nuovamente, con un grande Leal, e mantengono il vantaggio fino alla fine del set. I piacentini vanno sull’1-0, con un Lucarelli in serata di grazia, che chiude il primo parziale di 25-22. I biancorossi sulle ali dell’entusiasmo volano a inizio secondo set, con un parziale di 4-0 in apertura. Sbertoli soffre enormemente gli attacchi di Leal, con Piacenza che vola sul 10-5. Trento si aggrappa al suo capitano Kaziyski, che attacca prepotentemente e rosicchia qualche punto. Il lavoro degli emiliani a muro fa la differenza rispetto a quello dei trentini, che allungano sul 19-14. La Itas fatica tantissimo a difendere gli attacchi avversari, con la squadra di Massimo Botti che vince anche il secondo set (25-17) e va sul 2-0.



Nel terzo set la partita è più in equilibrio, con Trento che riesce a far funzionare meglio il muro. I biancorossi però sono incontenibili quando attaccano con Leal, che fa la differenza anche al servizio. Kaziyski è l’ultimo ad arrendersi nei trentini, con il punto del -1 nel 17-16. La Bluenergy ne ha di più, e nonostante qualche errore di troppo nel momento più caldo, riesce a vincere anche il terzo set (25-23) e ad aggiudicarsi la Coppa Italia. Secondo successo nella storia per Piacenza, che bissa la vittoria del 2013/14. Seconda finale consecutiva persa da Trento, dopo la sconfitta nella scorsa stagione contro Perugia.