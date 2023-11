Volley, colpo doppio per Trento: batte Piacenza e guida la Superlega. E si sblocca al femminile

VOLLEY

Il big match della 4a giornata va all'Itas, trascinata da Lavia e Michieletto, ma anche da un ottimo Podrascanin: 3-1 alla Gas Sales Bluenergy. In A1, esulta anche Chieri

© twitter Il big match della 4a giornata della Superlega di volley, una sfida d'alta classifica, va all'Itas Trentino. Lavia, Michieletto e compagni sconfiggono 3-1 la Gas Sales Bluenergy Piacenza (26-24, 25-19, 16-25, 25-18), ne interrompono l'imbattibilità e la scavalcano, portandosi in vetta al campionato con 10 punti. Il colpo è doppio, perchè arriva la vittoria della squadra femminile: 3-2 a Cuneo. In A1 sorride anche Chieri, che aggancia Milano a quota 11.

VOLLEY MASCHILE

La quarta giornata della Superlega di volley si apre con un autentico big match, che vede interrompersi l'imbattibilità della Gas Sales Bluenergy Piacenza: dopo tre vittorie, la capolista cade e viene sconfitta 3-1 dall'Itas Trentino ((26-24, 25-19, 16-25, 25-18), che la scavalca con 10 punti. Partono subito forte Lavia, Michieletto e compagni portandosi sul 6-4, ma vengono raggiunti dai rivali. Podrascanin firma il nuovo allungo dell'Itas Trentino, ma la Gas Sales Bluenergy rientra in partita e spreca un set point. Si arriva così al 24-24, che vale i vantaggi, e qui arriva l'ace di Sbertoli per il 26-24 trentino. Michieletto e compagni dominano il secondo parziale, volando sul 10-6 immediatamente e raggiungendo anche sette punti di vantaggio con un sontuoso Michieletto.

Piacenza prova a reagire arrivando fino al 21-17, ma viene subito ricacciata indietro dall'ace di Kozamernik e crolla definitivamente sul 25-19, con l'errore di Gironi. Troppi errori per la Gas Sales Bluenergy, che soffre la pressione e si risolleva solo nel terzo parziale, quando entra un ottimo Recine nel quintetto. Quest'ultimo e Simon sono le firme del successo nel terzo parziale, dominato dai piacentini fino a chiuderlo sul 25-16 con un triplo ace del già menzionato Recine. La gara si riapre, ma non troppo: Trento vola sul 9-7 nel quarto parziale e allunga sul +4 con l'ace di Sbertoli. Lavia e Michieletto fanno il resto, poi Podrascanin porta Trento fino al 24-16 con otto match point. I primi due vengono annullati dai rivali, mentre sul terzo pesa l'errore di Brizard (25-18). Vince 3-1 Trento, che da stasera guida la Superlega con dieci punti. Scavalcata Piacenza (9), che perde la prima gara e paga l'assenza di Romanò e la giornataccia di Leal.

VOLLEY FEMMINILE

Le prime gare della 7a giornata della Serie A1 femminile sorridono alla Reale Mutua Fenera Chieri '76, che aggancia momentaneamente il quarto posto di Milano con 11 punti, dopo aver sconfitto 3-2 la Volley Bergamo (25-23, 23-25, 25-18, 15-25, 11-15). La partita è vibrante, con Chieri a rompere l'equilibrio nel primo set e portarsi sul 19-17, salvo poi farsi rimontare dopo un errore nel momento decisivo: Davyskiba firma così il 25-23 del primo set. Nel secondo parziale la Reale Mutua vola subito sul +4 (13-9) e mantiene il vantaggio con una grande Anthouli, riequilibrando il punteggio con un altro 25-23. Il terzo parziale è quello dello scatto della Volley Bergamo, che vola sul +4 con Melandri (18-14) e domina il set, chiudendolo sul 25-18 con Rozanski. Cuneo però è ancora viva e domina nel seguente, volando sul +10 e mantenendolo fino al termine con un autentico dominio (25-15). Il tiebreak è ricco di colpi di scena, col tracollo bergamasco dopo aver condotto fino all'11-6: Bergamo non segna più, la Reale Mutua cresce e rimonta fino al 15-11 che conclude la gara con la vittoria piemontese per 3-2. Chieri esulta per i 20 punti di Skinner e i 17 di Anthouli, mentre alle orobiche non bastano i 21 di Davyskiba per evitare il ko.

La Volley Bergamo 1991 resta così in fondo alla classifica con quattro punti e viene avvicinata da Trento, che ottiene il primo successo stagionale: l'Itas Trentino regola infatti l'Honda Olivero S. Bernardo Cuneo per 3-2 (25-22, 23-25, 28-26, 23-25, 15-13). Anche qui il match è ricco di emozioni e colpi di scena, con le trentine a scattare subito fino al +5 con Dehoog e resistere al rientro rivale: il punto del 25-22, che vale il primo set, è della sorella d'arte Francesco Michieletto. Nel secondo parziale invece ecco la rimonta cuneese dal -6, prima di vincere 25-23 col punto decisivo di Enweonwu. Una rimonta restituita da Trento nel terzo set, con Dehoog decisiva per riacciuffare Cuneo dal 10-16 e portare tutti ai vantaggi: qui è proprio la statunitense a firmare la vittoria per 28-26 che sembra indirizzare la sfida. Ma anche in questa sfida si arriva al tiebreak e il quinto set è all'insegna dell'equilibrio assoluto, prima che gli errori dell'Honda S. Bernardo risolvano la sfida. In particolare è quello di Signorile a stabilire il 15-13 che vale la prima vittoria in A1 dell'Itas Trentino. Le piemontesi si fermano a quota 8 punti.