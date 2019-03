Volley, Challenge Cup: niente impresa per Monza, trionfa Belgorod

27/03/2019

Sarebbe stata l’apoteosi definitiva, alla conclusione di un percorso entusiasmante coinciso con la sua prima apparizione in una competizione europea. Invece per Monza non c’è stato nulla da fare nella finale di ritorno della Challenge Cup, il terzo trofeo continentale per importanza. A Belgorod (Russia) i padroni di casa si impongono per 3-0 (27-25, 25-19, 25-19), ribaltando così la sconfitta al tie-break subita alla Candy Arena nella gara di andata. L’Italia non riesce così a conservare quella Coppa vinta lo scorso anno da Ravenna e tre stagioni fa da Verona. Il Vero Volley resiste all’onda d’urto dei russi solo nel primo set, terminato ai vantaggi. Gutsalyuk e Poroshin creano subito un solco importante (10-6), i brianzoli ribattono con un ace e un attacco di Plotnytskyi (13-12) e trovano il pareggio grazie a Ghafour (14-14); il martello iraniano regala anche il vantaggio sul 16-15. Inizia un lungo punto a punto ma con il Belgorod che ha in mano il pallino del gioco. Monza annulla due set-point, poi Petric regala una terza chance ai russi e Plotnytskyi sbaglia il diagonale successivo. I padroni di casa premono poi l’acceleratore nel secondo parziale: Perrin, Petric e il muro fanno volare il Belgorod; Monza non è mai in partita e capitola in pochi minuti. Nella terza frazione Buchegger ci prova in avvio (6-5) ma Petric e compagni sono decisamente più forti e chiudono la contesa senza troppi patemi d’animo, dopo appena 84 minuti di gioco. Ora i brianzoli si tufferanno nei playoff scudetto; domenica incroceranno la corazzata Perugia nella gara-1 dei quarti di finale, con il sogno di ribaltare il pronostico della vigilia.