Volley, A1 femminile: vincono Novara e Scandicci

La Igor Gorgonzola Novara risponde alla grande al netto successo ottenuto ieri dall’Imoco Conegliano e debutta positivamente nella nuova stagione di Serie A1 di volley femminile. Le campionesse d’Europa, infatti, si impongono 3-1 (23-25, 25-23, 25-17, 25-22) sul campo di Cuneo. Vittorie anche per Scandicci, che piega in trasferta 3-2 Casalmaggiore, e Firenze, che stende in casa Busto Arsizio con lo stesso risultato.

Novara risponde subito a Conegliano, che ieri si era imposto su Monza per 3-0. Le piemontesi hanno la meglio nel sempre difficile derby contro Cuneo: un 3-1 importante per le campionesse d’Europa che in estate hanno perso tante big tra cui Paola Egonu. Elitsa Vasileva (18 punti) e Iza Mlakar (14) riescono a limitare la solita Lise Van Hecke (17) e la positiva Srna Markovic (14). Scandicci, l’altra grande favorita per lo scudetto, si salva al tie-break sul campo di Casalmaggiore: le toscane vanno sotto 1-2 e 16-19 ma vincono un tiratissimo quarto set ai vantaggi (32-30) e poi portano a casa il successo. Prestazione di cuore della forte formazione toscana che può annoverare big come Lonneke Sloetjes, Jovana Stevanovic, Ofelia Malinov e Lucia Bosetti, mentre le lombarde di Caterina Bosetti, Ana Antonijevic e Mina Popovic non sono riuscite a concretizzare il vantaggio.



Firenze si fa prendere per mano da Alice Degradi (19 punti), Sylvia Nwakalor (15) e Sarah Fahr (13, 6 muri) e ha la meglio al tie-break su Busto Arsizio di Britt Herbots (21), Beatrice Berti (16) e Alessia Orro in cabina di regia. Bergamo regala subito una bella gioia al proprio pubblico e surclassa Filottrano con un secco 3-0 soffrendo soltanto nel terzo set. A trascinare le orobiche ci pensa una straripante Malwina Smarzek (22 punti); 8 marcature a testa per Sara Loda e Laura Melandri (3 muri) mentre alle ospiti non basta Anna Nicoletti (12). Camilla Mingardi si scatena con ben 29 punti e, insieme a Jessica Rivero (16), è l’arma in più di Brescia nello scontro salvezza con la neopromossa Caserta, alla quale non è sufficiente Simon Castaneda (16): finisce 3-1 per le lombarde. Con lo stesso risultato Chieri ’76 vince in casa contro Perugia.