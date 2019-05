Volley, 10° Memorial Franco Favretto: festa a Roma

12/05/2019

La passione per il volley e lo sport dei tremila bambini presenti a Roma per il decimo memorial Franco Favretto (storico presidente del C.P. FIPAV di Roma scomparso nel 2009) è andata oltre il maltempo che ha rischiato di rinviare l'evento poi trasformatosi in una festa che sugli oltre 100 campetti allestiti tra il Colosseo e piazza Venezia. “Quello che è accaduto ai Fori Imperiali è magnifico – ha dichiarato Claudio Martinelli, presidente FIPAV Roma – sono entusiasta ed emozionato. Nessuno voleva andare via e i piccoli hanno continuato a giocare. Ringrazio le società perché sono portatrici di valori straordinari, in primis una passione senza eguali che hanno trasmesso ai bambini. Ogni pallone che volava in cielo era come un sorriso per Franco nella location più bella del mondo”.