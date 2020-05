UYBA Volley, al centro c'è Olivotto

UFFICIALE

Terza novità per la Unet e-work Busto Arsizio del 2020/21: dopo gli annunci di Jordyn Poulter e Alexa Gray, la società biancorossa presenta ufficialmente ai suoi tifosi la centrale Rossella Olivotto, in arrivo dalla Zanetti Bergamo.

Nell'ultima stagione ha realizzato 137 punti in 19 incontri ed è stata la sesta miglior centrale del campionato grazie soprattutto a una super continuità a muro (51 in 76 set, terza in assoluto nel fondamentale).

Ecco le sue prime parole della nuova farfalla: "Nella mia carriera ho sempre cercato nuove esperienze e nuovi stimoli e la chiamata della UYBA non può che onorarmi: è arrivata proprio nel momento più difficile dell'emergenza sanitaria, quando mi trovavo ancora a Bergamo, una città e una società che voglio ringraziare per gli ultimi due anni passati insieme. Lì avevo splendidi tifosi, ma sono sicura che ne troverò di altrettanto eccezionali: in questi anni è stato difficile giocare contro la UYBA, anche per 'colpa' degli Amici delle Farfalle, che saluto e che non vedo l'ora di conoscere".

"Sono felice di ritrovare Alessia Gennari, con cui ho giocato a Casalmaggiore e, se dovessero arrivare, anche Camilla Mingardi che ho avuto come compagna a Montichiari. Coach Fenoglio? Sento che potrebbe arrivare anche lui: se così fosse sarei molto contenta, perché è davvero un grande motivatore e con lui mi sono trovata benissimo quest'anno. In ogni caso mi sembra di capire che stia nascendo una bella squadra, equilibrata e che dovrà avere un grande spirito di gruppo: è sempre questa la chiave per raggiungere grandi successi".