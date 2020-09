Trento espugna il PalaRadi: Casalmaggiore cade 1-3

VOLLEY FEMMINILE

Alla seconda giornata di Serie A1 è già stata decretata la sorpresa del campionato: è la Delta Despar Trentino, che dopo aver esordito con una vittoria contro Brescia si ripete anche nell'anticipo al PalaRadi di Cremona. Nulla da fare per la VBC èpiù Casalmaggiore, che cade tra le mura amiche con il risultato di 1-3 (24-26, 25-22, 21-25, 24-26).

Coraggio, sangue freddo, grinta. Non è mancato nulla alle ragazze di Matteo Bertini, che fin dall'inizio hanno approcciato il match sapendo di non avere nulla da perdere contro una squadra, quella di Casalmaggiore, che si trova a bottino vuoto dopo due giornate. Ben cinque giocatrici in doppia cifra per le trentine: D'Odorico 10, Furlan 15, Piani 22, Melli 19 e Fondriest 12.

È un periodo difficile per le rosa, che dopo aver salutato Carli Lloyd hanno affrontato questa partita con diversi acciacchi fisici: out Melandri e Maggipinto, Stufi in campo, ma con una vistosa fasciatura sulla coscia destra. Top scorer per la VBC la solita Rosamaria Montibeller (20 punti), forse mancata nei momenti decisivi della sfida.