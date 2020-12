Trento, 9ª vittoria di fila. Monza batte Padova e Covid

VOLLEY MASCHILE

L’Itas Trentino manda in archivio nel miglior modo possibile il 2020 assicurandosi i tre punti anche nel recupero dell’11º turno di SuperLega. Il nono successo consecutivo in altrettanti incontri giocati nel mese di dicembre è stato colto dalla formazione gialloblù al Pala De André di Ravenna, superando per 3-1 i padroni di casa della Consar. Il rotondo punteggio conta molto soprattutto per una classifica che ora vede Giannelli e compagni al quarto posto in solitaria con un punto ed una partita in meno rispetto a Vibo Valentia. Nello storico impianto romagnolo, l’Itas ha continuato nel solco tracciato nelle precedenti partite di campionato: pausa del secondo set a parte, dove gli uomini di Lorenzetti hanno mostrato difficoltà in ricezione e commesso troppi errori, la squadra ha dominato la scena. Trentino Volley

La Vero Volley Monza brinda in anticipo al nuovo anno regalandosi una vittoria pesantissima al tie-break contro la Kioene Padova. Nel recupero della 5ª giornata di ritorno e a 26 giorni dall'ultima partita giocata, complici alcune positività all'interno del gruppo squadra, i brianzoli riprendono la marcia vincente centrando il quinto successo consecutivo, il sesto su sette uscite da quando in panchina c'è il nuovo tecnico Eccheli. Come nella sfida di andata, i monzesi fanno loro la maratona con la generosa formazione patavina al termine di un match per cuori forti, contraddistinto da una esagerata quantità di servizi sbagliati (49 in totale), ma anche dalla bravura dei due sestetti nello sbagliare meno nei momenti chiave.

Consar Ravenna-Itas Trentino 1-3 (20-25, 25-18, 13-25, 19-25)

- Ravenna: Batak 1, Recine 8, Arasomwan 4, Pinali 5, Loeppky 16, Mengozzi 8, Giuliani (L), Zonca 0, Stefani 2, Kovacic (L), Redwitz 1. N.E. Pirazzoli, Koppers, Grottoli. All. Bonitta.

- Trento: Giannelli 5, Santos De Souza 8, Lisinac 12, Abdel-Aziz 21, Michieletto 8, Podrascanin 10, De Angelis (L), Sosa Sierra 0, Rossini (L). N.E. Sperotto, Argenta, Kooy, Cortesia. All. Lorenzetti.

Vero Volley Monza-Kioene Padova 3-2 (23-25, 25-23, 21-25, 25-11, 15-13)

- Monza: Orduna 1, Dzavoronok 22, Beretta 16, Lagumdzija 7, Lanza 18, Holt 2, Brunetti (L), Davyskiba 3, Federici (L), Galassi 4. N.E. Rossi, Ramirez Pita, Giani, Magliano. All. Eccheli.

- Padova: Shoji 3, Wlodarczyk 6, Vitelli 13, Stern 23, Bottolo 14, Volpato 6, Gottardo (L), Danani La Fuente (L), Merlo 0, Ferrato 0, Milan 0, Fusaro 0. N.E. Casaro. All. Cuttini.

