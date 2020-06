Totò Rossini nuovo libero dell'Itas Trentino

Dopo due stagioni, la maglia di libero dell’Itas Trentino torna sulle spalle di un interprete italiano. Ad indossarla sarà infatti Salvatore Rossini, da anni uno fra i giocatori più affidabili di questo ruolo. L’accordo con il 33enne di Formia è stato siglato su base biennale. Nelle sue precedenti sei stagioni vissute a Modena, Totò ha vinto uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe (tutte e cinque superando in finale proprio Trento). "Per noi rappresenta la miglior scelta possibile in un ruolo delicato come il suo", ha spiegato il presidente Diego Mosna.