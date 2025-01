SuperLega: Trento rimonta Modena, Milano batte Monza

L’Itas non perde terreno da Perugia: Trento si impone in quattro set su Modena, vincendo in rimonta dopo aver perso il primo set. La formazione di casa, infatti, si impone 25-23, poi però arriva il ribaltone: 27-25, 25-22, 27-25, a dimostrazione di un match più equilibrato di quanto dicano i parziali. Decisivi i 16 di Lavia e i 15 di Michieletto, fondamentali per il successo di Trento. Sono 16 anche per Davyskiba, ma la Valsa Group non evita il ko. E l'Itas riesce a tenere il secondo posto alle spalle di Perugia.