Superlega, Trentino senza problemi con Ravenna. Donne, Monza e Busto ancora a braccetto

10/03/2019

SUPERLEGA MASCHILE

L’Itas Trentino si prende il secondo posto in classifica alle spalle di Perugia grazie alla vittoria tutto sommato agevole contro Ravenna. Finisce 3-0 per l’Itas con i parziali di 25-23, 25-17, 25-22. Primo set indirizzato dai 6 errori in battuta di Ravenna, andamento altalenante nel resto della gara, con Trentino però brava a farsi trovare pronta quando conta. Monza vince 3-1 (23-25, 25-15, 25-19, 26-24) contro Castellana e conquista un successo importante per restare tra le prime otto e sognare i playoff. Tra le prime otto rimane anche Verona che dopo due sconfitte consecutive vince per 3-0 contro Vibo Valentia (25-21, 25-16, 25-15). Latina e Sora non hanno particolari obiettivi di classifica e alla fine di una gara sempre combattuta e in equilibrio la spunta al quinto, rientrando da 0-2, la Top Volley che passa 3-2 in trasferta (25-21, 25-19, 22-25, 23-25, 15-17). Altra partita che si conclude dopo cinque parziali è quella tra Siena e Modena, con la squadra di Zaytsev che vince 3-2 in Toscana e resta quarta piegando la grande resistenza dell’Emma Villas, in grado di rimontare un doppio svantaggio prima di cedere (14-25, 19-25, 29-27, 30-28, 9-15).



SERIE A FEMMINILE

Continua la corsa in comune al quarto posto, in piena zona playoff, di Monza e Busto Arsizio che vincono le loro partite e non perdono terreno l’una dall’altra. Busto va a vincere sul campo di Filottrano per 3-1 (19-25, 22-25, 27-25, 23-25), ma l’impresa di giornata è quella della Saugella Team che risale contro Brescia pur essendo sotto di due set e passa al quinto 3-2 (25-15, 25-20, 12-25, 25-27, 12-15). Nell’altra sfida della domenica Bergamo non ha troppe difficoltà nell’avere la meglio sul fanalino di coda Club Italia, battuto 3-0 con il solo primo set ad essere combattuto e in equilibrio (23-25, 17-25, 4-25).